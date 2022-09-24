Алчевський металургійний комбінат зупинив роботу [ Редагувати ]
Алчевський металургійний комбінат зупинив роботу, оскільки росіяни примусово мобілізували майже всіх робітників. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Кого знайшли - мобілізували. Навіть при наявності броні. Одне із кращих металургійних підприємств України - Алчевський металургійний комбінат - зупинив випуск продукції. Бо працювати нікому.
На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей окупанти розпочали мобілізацію серед чоловіків, які отримали паспорт РФ. Українська влада закликає людей тікати, аби не потрапити до ворожого війська.
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