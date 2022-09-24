Могилізація у рф: як відбувається полювання на чоловіків

За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.