Москва навмисно спровокувала світову продовольчу кризу. До такого висновку все більше схиляються західні журналісти, обговорюючи дані, що аналізують американські науковці з Єльського університету. Ідея проста: штучному інтелекту доручили вирахувати, по яких українських цивільних об'єктах, пов'язаних із продовольством, і як саме росіяни наносили ракетні удари. Висновки - вражають. Про це в матеріалі нашого спецкора у Сполучених штатах Дмитра Анопченка.

В одному з найкращих вишів Америки - знаменитому Єльському університеті - є підрозділ, із назви якої одразу і не зрозумієш, чим він займається. "Лабораторія гуманітарних досліджень". Насправді це ключова структура, що консультує чиновників ООН та лідерів міжнародних організацій стосовно ситуацій, які виникають під час воєн та збройних конфліктів. Саме вони, наприклад, ведуть зараз підрахунки смертності людей у Сирії - цифри, які режим Асада приховує. Саме їм доручають знаходити й аналізувати докази воєнних злочинів. Такий проєкт, зокрема, був щодо Судану. І зараз - новий, "український проєкт". "Єльська команда" документувала воєнні злочини, скоєні в Україні росіянами. Шукала таємні "фільтраційні табори" на Донбасі. А зараз - взялася досліджувати удари по розташованих в Україні зерносховищах.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень:

Ми порівнювали архівні та свіжі супутникові знімки з понад трьох сотень зерносховищ в Україні. І побачили, що принаймні 75 з них пошкоджені або знищені!

І величезна кількість об'єктів розташовані в районах, підконтрольних росії та її проксі-силам. Загалом - більше 15 відсотків всього, що є в Україні! І наш висновок - "зернова криза", за якою ми спостерігаємо, - спричинена вторгненням росії.

І це може призвести до другої хвилі кризи. Якщо українським фермерам бракує сховищ, щоб сіяти озимину, виникне нестача продовольства, яка матиме глобальні наслідки.

Почувши це, хтось може сказати - ну, це ж війна, мовляв, куди тільки не влучали снаряди й ракети. Але комп'ютерний аналіз усіх локацій показав дивний збіг.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень:

80 відсотків пошкоджених сховищ - в портах або критичних залізничних вузлах. Це факт! 80 відсотків - поблизу транспортної інфраструктури! І це важливо! На три області - Миколаївську, Донецьку та Запорізьку - припадає більшість пошкоджених об'єктів, які нам вдалося побачити.

Україна надає Всесвітній продовольчій програмі 40 відсотків усіх запасів продовольства, які ООН використовує, щоб нагодувати людей у країнах, які найбільше відчувають нестачу їжі. Так от - на зруйнованих об'єктах, які ми вивчили, було пошкоджено та знищено зерна стільки ж, скільки Україна змогла зараз відправити за весь час, поки діє зернова угода, - відповідно до ООНівських домовленостей.

Це, щоб ви відчули масштаби проблеми.

Але знову ж таки: щоб говорити, що за знищенням зерносховищ є якійсь більший план москви (а преса зараз пише про це) - потрібні докази. Що віддавалися накази; що процес знищення таких об'єктів координувався. На моє запитання - як це довести, і як з'ясувати, - науковці кажуть: методика є.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень:

Просто зараз ми дуже детально вивчаємо кожне з цих 75 зерносховищ - дивимося на пошкодження, намагаємося з'ясувати, які боєприпаси та яку зброю використали для обстрілів. Фіксуватимемо і пошкодження навколо цих об'єктів.

Щоб відрізнити звичайне бомбардування від обстрілу, зробленого навмисно, критичним показником, є наявність численних пошкоджень навколо цілі. Один лише приклад - буває, що по всьому об'єкту є вирви, наслідки обстрілу артилерії... А є інші - схожі на сліди від високоточних ударів. Тож, ми виявимо: де - випадкове, де - навмисне.

Річ ще й у тім, що це цивільні об'єкти, і злочин є злочином - незалежно від того, чи був обстріл умисним, чи ні. Але ми зараз перевіряємо навмисні випадки.

Але підозри у вчених серйозні, адже так не буває, що страждають чомусь - наче за переліком - саме склади, які мають подібне розташування.

Кейтлін Ховард, операційний директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень:

60 із 75 (!!!) об'єктів - це транспортні вузли. Ми це вважаємо ключовим доказом; враховуючи, наскільки важливими є такі склади у пунктах транспортування для доставлення зернових.

Завдання науковці - проаналізувавши сотні тисяч цифрових слідів, знайти тенденції. Далі із цими висновками працюватимуть слідчі.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор Єльської лабораторії гуманітарних досліджень:

Ми проведемо додаткові дослідження і будемо підтримувати наших колег з Міжнародного кримінального суду та Офіс Генерального прокурора України, щоб використовувати цю інформацію.

Щоб довести - тут був злочин проти людяності, треба з'ясовувати наміри, накази командування. Потрібно відстежити зв'язок, зафіксувати свідчення, довести намір порушити постачання продовольства.

Отже, кримінальне розслідування попереду - величезне. Але і доказів вистачить. Кожне бомбардування та його наслідки - фіксуються. Зокрема, із супутників. Тож воєнні злочини чи "глобальні змови" не залишаться непоміченими, а все таємне точно стане явним.