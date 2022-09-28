Масові протести проти мобілізації у Дагестані тривають. Учасникам акцій сьогодні винесли перші вироки: штрафи та арешт до п'ять діб. Тамтешня влада водночас заявила: згортати мобілізацію в республіці не будуть. План, поставлений кремлем - виконають попри що. А самі мітинги називають - замовленими ворогами путіна.

Утім, тамтешні опозиційні ЗМІ закликають дагестанців не здаватися. І виходити на масштабний мітинг 30 вересня. Ольга Жидецька продовжить.

Вы за свои места боитесь, а мы за своих сыновей боимся!

Відеоролики, на яких дагестанські жінки мужньо повстають проти мобілізації своїх дітей і чоловіків, заполонили соцмережі. Упродовж кількох днів протести вирували у містах та селах республіки.

Нет войне, нет войне, нет войне! - На кого напали? На россию напали? Это мы на Украину напали!

Та попри завзяття та пристрасть, з якою протестувальники давали відсіч силовикам, у поліційних відділках опинилися понад сотню активістів. Їх затримували з особливою жорстокістю.

Смотри на него, его держат, а он его бьет скотина!

Напередодні суди почали виносити перші вироки. За протидію правоохоронцям та несанкціоновані мітинги - штрафи від 10 тисяч рублів, до п'яти діб арешту. Серед покараних - журналісти та перехожі, що фільмували події на телефони. А прем'єр республіки звернувся до старшого покоління із запевненням - протести - то підступи ворогів росії, щоби розгойдати ситуацію.

Абдулмуслім Абдулмуслімов, голова уряду Дагестану:

Задействован максимальный ресурс из-за рубежа, пытаются обманным путем привлечь дагестанскую молодежь к несанкционированным действиям. Мы должны как никогда сплотиться, нельзя вестись на провокации.

На тлі народного обурення з'явились повідомлення, що мобілізацію у Дагестані згорнуть. Однак влада ці заяви - спростувала.

Абдулмуслім Абдулмуслімов, голова уряду Дагестану:

Хочу подчеркнуть, что все те задания, поставленные верховным главнокомандующим владимиром владимировичем путиным - они будут выполнены.

Тим часом опозиційні ЗМІ передають, що бюджетників зганяють на мітинги на підтримку мобілізації. А також влада тисне на ісламських священнослужителів, щоби ті заохочували молодь йти до війська. Однак із цим погоджуються не всі.

Как же вы будете читать джаназа тем людям, которые прийдут их тела, как вы будете смотреть их матерям в глаза. Ведь вы призывали к этой войне! На чужой земле, не на своей!

Не здаватися, а виходити на масштабний мітинг 30 вересня закликають опозиційні телеграм-канали. А ЗМІ поширюють кричущу статистику несправедливого розподілення мобілізації по регіонах росії.

Лисвенський округ (пермський край) населення 62 622 - 21 повістка

Сільрада Шауринська, Цунтинський район, населення - 2767 - 123 повістки.

Чому так?

І така тенденція - по всій країні. Є повідомлення, що з окремих сіл Бурятії забирають усе чоловіче населення. При тому, що від початку війни цей регіон та Дагестан - не найчисленніші за кількістю жителів - отримали чи не найбільшу кількість "похоронок". Представники нацменшин називають це свідомим знищенням своїх народів.

Олександра Гармажапова, президент фонду "Вільна Бурятія":

путин изначально хотел использовать Бурятию в качестве такой разменной монеты. Мы помним прекрасно этот отвратительній ярлык - "боевые буряты путина". О том, что буряты - это главная движущая сила российской армии. Это вопрос империи, путин не раз завлял сея как имперец. А в империи сами знаете, как обращются с национальными меньшинами, сугубо как с теми, кого можно использовать.

При цьому жителі національних республік постійно змушені терпіти образи та утиски від шовіністичної титульної нації - росіян.

Ганна Зуєва, незалежна журналістка (Улан-Уде):

Если поспрашивать бурят, которые продолжают ездить в москву, как их только там не обзывают. И "узкоглазіе", и "китайцы" и "езжайте в свой Узбекистан", и "езжайте в свою Монголию".

Усі ці кривди й несправедливості, кажуть політологи, поволі роз'їдають державний устрій федерації зсередини. І нині ці процеси, із мобілізацією, дуже прискорюються.

Ілля Будрайсткіс, історик, політолог:

Мотив, собственно, почему представители наших народов они гибнут за какое-то великое славянское дело воссоединения триединого русского этноса? Вот этот вопрос может возникнуть, он уже в каких-то формах, в приватных пространствах возникает, но он вполне может выйти наружу.

Та поки російська влада жорстоко придушує протести по всій країні та розкручує мобілізаційний маховик. Росіяни ж тікають світ за очі.