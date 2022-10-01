Російський "Газпром" повідомив італійській нафтогазовій групі Eni, що не зможе постачати газ до Італії через "неможливість його транспортування" через Австрію. Постачання припинено з суботи, 1 жовтня. Про це йдеться у пресрелізі Eni.

"Газпром" повідомив, що не може підтвердити заявлені на сьогодні обсяги газу, і заявив, що постачання через Австрію неможливе. Тому сьогодні постачання російського газу для Eni через пропускний пункт до Тарвізіо буде на нулі.

У "Газпромі" заявили, що не змогли здійснити поставки до Італії, оскільки австрійський оператор відмовився підтверджувати транспортування заявленого обсягу.

Транспортування російського газу за контрактами ТОВ "Газпром експорт" через територію Австрії призупинено через відмову австрійського оператора підтверджувати транспортні номінації. Причина пов'язана з регулятивними змінами, які відбулися в Австрії наприкінці вересня.

Eni погодилася платити за російський газ у рублях. Однак наприкінці серпня "Газпром" скоротив постачання газу до Італії з 27 млн куб. м до 20 млн куб. м. У Eni заявляли, що Італія проживе без газу з росії, якщо зима буде теплою.

Влада країни планує відмовитися від російського газу до другої половини 2024 року. На 30 вересня газові сховища в Італії були заповнені на 90,25%.

31 серпня було зупинено "Північний потік", що призвело до обмежень поставок до низки західноєвропейських країн, у тому числі Італії. 2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку газопроводу.

26 вересня у "Північному потоці" та "Північному потоці-2" різко впав тиск. Швеція повідомила, що причиною стали вибухи, які пошкодили газопроводи.