Землю накрила потужна магнітна буря [ Редагувати ]
Два дні тому планету накрила потужна магнітна буря – вона триватиме ще 3 та 4 жовтня і негативно впливатиме на оточуючих.
Про це повідомляє Meteoagent.
Так, за даними сайту, інтенсивність бурі у понеділок та вівторок становитиме 6 балів, а її вплив відчують на собі всі живі істоти.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко, з 1 жовтня бурі обіцяють бути серйозними.
"Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не дивуйтеся можливим безглуздям у системах зв'язку!", – попередила синоптик.
Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин за кілька днів і мати різну інтенсивність. Вони впливають працювати систем зв'язку, можуть викликати технічні збої.
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