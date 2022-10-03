Два дні тому планету накрила потужна магнітна буря – вона триватиме ще 3 та 4 жовтня і негативно впливатиме на оточуючих.

Про це повідомляє Meteoagent.

Так, за даними сайту, інтенсивність бурі у понеділок та вівторок становитиме 6 балів, а її вплив відчують на собі всі живі істоти.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, з 1 жовтня бурі обіцяють бути серйозними.

"Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров'я, не дивуйтеся можливим безглуздям у системах зв'язку!", – попередила синоптик.

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати від кількох годин за кілька днів і мати різну інтенсивність. Вони впливають працювати систем зв'язку, можуть викликати технічні збої.