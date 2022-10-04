По відеозв'язку командири поспілкувалися і з президентом Володимиром Зеленським.

Зараз ми покажемо дуже зворушливі кадри. П'ятеро командирів із "Азовсталі" після звільнення з російського полону зустрілися зі своїми рідними у Туреччині.

Військові нині перебувають там під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Також на зустрічі були і Перша Леді Олена Зеленська, та керівник офісу Президента Андрій Єрмак. По відеозв'язку командири поспілкувалися і з президентом Володимиром Зеленським. За його дорученням п'ятьом захисникам "Азовсталі" присвоїли звання Героя України. Подивіться.