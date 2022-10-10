Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням не покидати укриття та берегти себе та рідних.

"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - звернувся Зеленський.