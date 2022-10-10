Зеленський відреагував на масштабні ракетні удари по Україні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням не покидати укриття та берегти себе та рідних.
"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві", - звернувся Зеленський.
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