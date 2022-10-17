Сили ППО під ранок знищили ще 15 "Шахедів" та три ракети [ Редагувати ]
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Вранці 17 жовтня на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів-камікадзе "Shahed-136" та три крилаті ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 15 дронів: 6 над Одеською областю та 9 над Миколаївською", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.
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