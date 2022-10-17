До Білорусі прибувають ешелони російських військових. Міністерство оборони Білорусі оголосило, що країни перекинуть 9 тисяч російських військових. Диктатор спільно з рф розгортає під нашим кордоном угруповання військ. А ще туди вороги масово завозять іранські дрони.

Як на ці новини реагують наші військові, та яка ситуація на білоруському кордоні? Про це далі у сюжеті.

В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики Беларусь.

Бійці ТРО Волині захищають український кордон вже понад сім місяців. За цей час на позиціях закріпилися надійно.

Сергій Хомінський, прес-секретар окремої бригади територіальної оборони Волині:

Зміцнені, максимально зміцнені фортифікаційні споруди, нарощена система інженерних загороджень, зокрема, мінно-вибухових загороджень. Буквально щоденно і особовим складом нашої бригади, і іншими складовими сил оборони краю проводяться заходи із бойової підготовки.

За усім, що відбувається по той бік рубежу, - тероборонівці ретельно стежать та аналізують.

Сергій Хомінський, прес-секретар окремої бригади територіальної оборони Волині:

На даний момент ми не бачимо створення ударного угрупування. Відтак чекати там сьогодні-завтра чи післязавтра наступу широкомасштабного підстав таки немає. Але в той же час наші підрозділи готові зустріти ворога 24 години на добу сім днів на тиждень.

Відомо бійцям і про те, що в Білорусь нещодавно вороги підвезли дрони-шахіди.

Нагадує звук, як вам сказати, японського мопеда, мотоцикла. Отаке і йде у формі крила зробляний. Це трикутник і во і цей звук. Це є шахід.

Зброю для цих дронів тероборонівці вже наготували.

Позивний "Фіц", головний сержант взводу окремої бригади територіальної оборони Волині:

Якщо буде десь наведений тут, при зниженні висоти його є можливість збити оцією штукою. Це кулемет Другої світової війни, якими воювала німецька армія. Його в народі називають м'ясорубка гітлера. Мг-42. В його дуже велика скорострільність. Калібр - 7,62. Натовський патрон. Наші не підходять патрони.

Та поки на позиціях спокійно. Тож бійці несуть варту і облаштовують свій побут.

Давайте я вам покажу наш бліндаж. Пройдімо.

Боєць Микола веде до свого, як він жартома називає, "п'ятизіркового готелю" під землею. Проходимо через передпокій - він увесь оббитий деревом.

Дивіться, в цьому бліндажі проживає вісім чоловік. Висота бліндажа орієнтовно до двох метрів. Строївся власноруч. Добротний бліндаж, добротні ліжка. Ось двохярусні. Так як в готелях.

Микола у мирному житті був митником. З першого дня війни хлопець від "броні" на роботі відмовився і записався в добровольці. Бліндаж - тепер його рідний дім.

Микола, військовослужбовець окремої бригади територіальної оборони Волині:

Умови шикарні. Порівняно з рашистами, тут можна цілодобово жити, є світло, світлопостачання. Є генератор, який забезпечує електрикою. Телефони, розетки все проведено. Є відповідно також грубка. Ми затоплєєм її. Тепло тримає дуже добре. Грубка облицьована штукатуркою. Нічого не сипеться. Все дуже якісно зроблено. Робилося власними руками.

Дбають тут і про повноцінний раціон. Бо ситий боєць - непореможний боєць.

Каша пшенична. Підливка з курятиною і салат з овочів.

А ще про фізичну підготовку кожного, хто несе варту на кордоні.

Поки диктатор лукашенко брязкає зброєю попід нашим кордоном, українські військові - у повній бойовій готовності. На кордоні з Білоруссю тероборонівці облаштували укріпрайони так, щоб ворог не міг розгледіти нашу лінію оборони навіть з повітря.

Чим краще їх маскувати. Навіть безпосередньо в кущах. Можливо, хтось задасть питання, як в кущах буде стріляти. Буквально 10-15 секунд боя. Все тут рівна галявина, рівна площина і все досить добре проглядається. Проблематики для ведення вогню не буде.

А це позиції бійців тероборони на Рівненщині. Звідси до білоруського кордону рукою подати. Тут теж все замасковане та готове до бою.

ЗПУ-4 на базі кулеметів КПВТ. Калібр -14,5.Чотири короби два з цієї сторони, два, з тієї сторони. Заряжені.

Ця зенітна установка здатна вражати повітряні цілі на висоті до півтори тисячі метрів. Може робити до шестисот пострілів за хвилину.

Набої МТЗ - ось оці красні. Потом Б-32 - бронебойнє зажигательні і БЗТ - бронєбойнє зажигательние тросирующие.

Напоготові у тероборонівців й зенітно-ракетні комплекси.

Гелікоптери, вертольоти. Ну безпілотники так само.

Кордон з республікою Білорусь непорушений і на 236-ий (станом на 17 жовтня) день великої війни і повністю контролюється ЗСУ.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:

Особливо радує настрій бійців. Всі - в позитиві, заряжені і готові обороняти рідний край. Приємно те, що майже щодня отримуєм підсилення військової міці і фактично розуміємо, що Рівненщина стає більш обороноздатнішою, більш сильнішою щодня.

Воїни тероборони запевняють - у волинських та рівненських лісах окопалися надійно, наготували для ворога купу пекельних сюрпризів і готові будь-якої миті дати жорстку відсіч окупантам, якщо ті ризикнуть перейти кордон з боку Білорусі.