До Білорусі прибувають ешелони російських військових: яка ситуація на кордоні [ Редагувати ]
До Білорусі прибувають ешелони російських військових. Міністерство оборони Білорусі оголосило, що країни перекинуть 9 тисяч російських військових. Диктатор спільно з рф розгортає під нашим кордоном угруповання військ. А ще туди вороги масово завозять іранські дрони.
Як на ці новини реагують наші військові, та яка ситуація на білоруському кордоні? Про це далі у сюжеті.
В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики Беларусь.
Бійці ТРО Волині захищають український кордон вже понад сім місяців. За цей час на позиціях закріпилися надійно.
Сергій Хомінський, прес-секретар окремої бригади територіальної оборони Волині:
Зміцнені, максимально зміцнені фортифікаційні споруди, нарощена система інженерних загороджень, зокрема, мінно-вибухових загороджень. Буквально щоденно і особовим складом нашої бригади, і іншими складовими сил оборони краю проводяться заходи із бойової підготовки.
За усім, що відбувається по той бік рубежу, - тероборонівці ретельно стежать та аналізують.
Сергій Хомінський, прес-секретар окремої бригади територіальної оборони Волині:
На даний момент ми не бачимо створення ударного угрупування. Відтак чекати там сьогодні-завтра чи післязавтра наступу широкомасштабного підстав таки немає. Але в той же час наші підрозділи готові зустріти ворога 24 години на добу сім днів на тиждень.
Відомо бійцям і про те, що в Білорусь нещодавно вороги підвезли дрони-шахіди.
Нагадує звук, як вам сказати, японського мопеда, мотоцикла. Отаке і йде у формі крила зробляний. Це трикутник і во і цей звук. Це є шахід.
Зброю для цих дронів тероборонівці вже наготували.
Позивний "Фіц", головний сержант взводу окремої бригади територіальної оборони Волині:
Якщо буде десь наведений тут, при зниженні висоти його є можливість збити оцією штукою. Це кулемет Другої світової війни, якими воювала німецька армія. Його в народі називають м'ясорубка гітлера. Мг-42. В його дуже велика скорострільність. Калібр - 7,62. Натовський патрон. Наші не підходять патрони.
Та поки на позиціях спокійно. Тож бійці несуть варту і облаштовують свій побут.
Давайте я вам покажу наш бліндаж. Пройдімо.
Боєць Микола веде до свого, як він жартома називає, "п'ятизіркового готелю" під землею. Проходимо через передпокій - він увесь оббитий деревом.
Дивіться, в цьому бліндажі проживає вісім чоловік. Висота бліндажа орієнтовно до двох метрів. Строївся власноруч. Добротний бліндаж, добротні ліжка. Ось двохярусні. Так як в готелях.
Микола у мирному житті був митником. З першого дня війни хлопець від "броні" на роботі відмовився і записався в добровольці. Бліндаж - тепер його рідний дім.
Микола, військовослужбовець окремої бригади територіальної оборони Волині:
Умови шикарні. Порівняно з рашистами, тут можна цілодобово жити, є світло, світлопостачання. Є генератор, який забезпечує електрикою. Телефони, розетки все проведено. Є відповідно також грубка. Ми затоплєєм її. Тепло тримає дуже добре. Грубка облицьована штукатуркою. Нічого не сипеться. Все дуже якісно зроблено. Робилося власними руками.
Дбають тут і про повноцінний раціон. Бо ситий боєць - непореможний боєць.
Каша пшенична. Підливка з курятиною і салат з овочів.
А ще про фізичну підготовку кожного, хто несе варту на кордоні.
Поки диктатор лукашенко брязкає зброєю попід нашим кордоном, українські військові - у повній бойовій готовності. На кордоні з Білоруссю тероборонівці облаштували укріпрайони так, щоб ворог не міг розгледіти нашу лінію оборони навіть з повітря.
Чим краще їх маскувати. Навіть безпосередньо в кущах. Можливо, хтось задасть питання, як в кущах буде стріляти. Буквально 10-15 секунд боя. Все тут рівна галявина, рівна площина і все досить добре проглядається. Проблематики для ведення вогню не буде.
А це позиції бійців тероборони на Рівненщині. Звідси до білоруського кордону рукою подати. Тут теж все замасковане та готове до бою.
ЗПУ-4 на базі кулеметів КПВТ. Калібр -14,5.Чотири короби два з цієї сторони, два, з тієї сторони. Заряжені.
Ця зенітна установка здатна вражати повітряні цілі на висоті до півтори тисячі метрів. Може робити до шестисот пострілів за хвилину.
Набої МТЗ - ось оці красні. Потом Б-32 - бронебойнє зажигательні і БЗТ - бронєбойнє зажигательние тросирующие.
Напоготові у тероборонівців й зенітно-ракетні комплекси.
Гелікоптери, вертольоти. Ну безпілотники так само.
Кордон з республікою Білорусь непорушений і на 236-ий (станом на 17 жовтня) день великої війни і повністю контролюється ЗСУ.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації:
Особливо радує настрій бійців. Всі - в позитиві, заряжені і готові обороняти рідний край. Приємно те, що майже щодня отримуєм підсилення військової міці і фактично розуміємо, що Рівненщина стає більш обороноздатнішою, більш сильнішою щодня.
Воїни тероборони запевняють - у волинських та рівненських лісах окопалися надійно, наготували для ворога купу пекельних сюрпризів і готові будь-якої миті дати жорстку відсіч окупантам, якщо ті ризикнуть перейти кордон з боку Білорусі.
Ми готові оперативно, ефективно виписувати квиточки до пекла усім, хто посміє сунутися на нашу землю без запрошення.
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