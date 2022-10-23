За останню добу зʼявився баланс: повернулося стільки ж українців, скільки виїхало.

Тож чи спрацьовує цинічний план путіна - спровокувати штучну міграційну кризу в Європі? Памʼятаєте, як торік - кремлівський вассал лукашенко - влаштував навалу біженців на кордонах із ЄС? От і зараз, розрахунок бункерного диктатора був такий самий: що налякані ракетним терором та перспективою холоду українці масово побіжать у теплу Європу.

Та чи злякалися українці? Наші кореспонденти перевірили ситуацію одразу на кількох пропускних пунктах - на кордонах з Польщею та Угорщиною. Результати - дивіться самі.

Пункт пропуску Шегині - один із шістьох у Львівській області і найпопулярніший серед мандрівників - тут можна проїхати автівкою і перейти кордон пішки. В неділю вранці тут майже порожньо: у черзі з десяток автомобілів. Олег везе 14-річного сина Ярослава на лікування до Варшави.

Олег, житель Львова:

Їдем у Варшаву, у Центр дитини, ну в їхню центральну лікарню. Лікувалися в Києві, а так як у нас війна, то вирішили в Польщу.

Люди здебільшого їдуть за покупками в польські супермаркети, як ось це подружжя із Тернополя:

Їздили в Польщу, так, на закупи. Перший раз поїхали, подивилися, попробували. Вчора їхали, а нині вертаємся. Що купили? Таке, дітям.

Або ж провідати родичів.

Це моя сестра, їде до дочки вона навчається у Варшаві. Я буду повертатися. Я багатодітний батько. В мене четверо дітей.

На пішому переході звичних велетенських черг давно немає. До прикордонників стоїть щонайбільше 10 людей. Анна повертається із Дніпра у Німеччину - туди переїхала іх сімома дітьми ще на початку війни. Каже, їздила провідати родичів та подивитися, як будинок.

Аня Саламаха, переселенка з Дніпра:

В самому Дніпрі, там, де станцію бомбили, розбомбили, станція не працює. Люди можуть залишитися зимою без тепла. Що з вашим домом? Поки ще живу і слава Богу.

Серед подорожувальників тих, хто втікав би через ракетні обстріли - немає.

З Перемишля зустрічати доньку. Вертається з Польщі в Україну, я забирати внучку і її.

За минулу добу через 6 пунктів пропуску Львівщини виїхало майже 23 тисячі осіб. Це на дві тисячі більше, ніж минулими вихідними. Але це небагато, запевняють прикордонники.

Каріна Бєлікова, керівник групи інспекторів прикордонного контролю ПП "Шегині":

Тих декілька тисяч - це загалом по Львівській області, якщо брати цю кількість на всі функціонуючі пункти пропуску - це зовсім незначна кількість, це декілька сотень осіб можливо.

До того ж, за останню добу зʼявився баланс: повернулося стільки ж українців, скільки виїхало.

Каріна Бєлікова, керівник групи інспекторів прикордонного контролю ПП "Шегині":

На виїзд в пункті пропуску Шегині прослідувало близько тисячі осіб і на в'їзд в Україну приблизно однакова кількість.

А серед причин виїзду з України - страх війни - зустрічається зараз дуже рідко.

Каріна Бєлікова, керівник групи інспекторів прикордонного контролю ПП "Шегині":

Зараз кількість осіб, що виїжджають у зв'язку з евакуацією, вона дуже маленька. Навіть якщо взяті наприклад рейсовий автобус із 70 пасажирів якщо 5-10 ідуть з метою евакуації, то це станом на зараз, то це вже багато.

На Закарпатті на кордоні України з Євросоюзом у напрямку КПП "Тиса" - та угорської Захоні дві черги - з вантажівок та приватних авто. В останній - півтора десятка машин. У ній закарпатці, які їдуть до родичів і сьогодні ж повернуться назад…

Нас там не чекають - то точно. Краще тут, робота, школа, садік - все як має бути.

… є і біженці. Ця багатодітна родина з Харкова. Сімʼя виїхала ще 24 лютого в Будапешт. Напередодні повернулися в Україну, щоб відправити посилки батькам у Харків, а тепер знову - до Угорщини.

Сергій, переселенець з Харкова:

Було попадання в наш будинок, але не в нашу квартиру. Зима, напевно буде там, за кордоном? Звичайно!

Вікторія та Олена - на шляху в Австрію. З Києва.

Последние две недели стали останньою точкою. Тяжело сейчас, страшно. Якраз у нас дуже гучно.

Втім, обстріли окупантами енергетичної інфраструктури України не спричинили ажіотажу на кордонах із ЄС у межах Закарпатської області. Люди в регіон їдуть, але не прагнуть потрапити до Європи, а для того, щоб перечекати небезпеку на Закарпатті.

Петро Добромільський, заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації: