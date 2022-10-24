Шестеро людей - поранені, двоє з них - мало не згоріли живцем у власній автівці, коли поруч впав ворожий снаряд. Всю ніч та ранок Нікополь та Нікопольський район окупанти обстрілювали з тимчасово окупованого Енергодару. Пошкоджень зазнали житлові будинки, садочок та підприємства. Подробиці - далі.

Вулиці Нікополя - всіяні снарядами. Деякі з них залишилися нерозірваними.

Євгенія, жителька Нікополя:

Как шарахнуло, аж затрусилось все, прям дом. А муж был на балконе и от туда ползком ползет. Потом второй раз.

Під такі потужні звуки вибухів нікопольці розпочали свій ранок. Пані Євгенія з посмішкою розповідає як все було, але то радше через стрес та нерви, зізнається жінка. По мирному місту ворог запустив заборонені касетні снаряди. Шестеро людей зазнали поранень. Двоє з них їхали в машині, коли поряд розірвався російський снаряд. Автівка вигоріла вщент. У лікарні залишається 3 пацієнтів.

Сергій, заступник медичного директора:

Один госпіталізований у хірургічне відділення, стан його середній, він у нас буде одужувати. І двоє важких постраждалих, одному з них ми ампутували гомілку. Зараз він потребує переливання компонентів крові. Станція обласна займається. Другий хворий теж важкий, теж знаходиться в реанімації. Після оперативного втручання будем сподіватися, що будуть одужувати.

Під російським вогнем опинився і дитячий садок. У закладі вибиті всі вікна та пошматовані осколками стіни. Дивом залишився живим пан Володимир, він охоронець. В час обстрілу саме обходив територію. Каже, ледь встиг притулитися до стіни.

Володимир, охоронець дитсадка:

Я тут до стіни притнувся, там ще женщина шла із собакою, впала під дерево. Воно як начало. Це було просто атас. Дима було. Там, там, там постріляло все. Видно касети, ураган вибросив касети, конечно ето било шок.

Російські снаряди вкотре потрощили у місті приватні будинки та три підприємства.