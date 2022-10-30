А наш наступний сюжет - про боротьбу на культурному фронті. У Чернівцях збирають українську літературу для зруйнованих бібліотек. Перші триста книг уже спорядили на Чернігівщину. Та на цьому буковинці зупинятися не збираються. Деталі розкаже Ольга Лучек.

Так чернівчанка вантажить книжки для жителів Чернігівщини. Жінка не захотіла стати публічною, але поділилася своєю родинною бібліотекою, яку збирали багато років. Приносять свої улюблені книги до одного з волонтерських центрів і ці молоді люди.

Добрий день, ми принесли книги, хочемо долучитися до збору. Чули про вашу акцію, знайшли такі свої книги.

27 лютого російська ракета, що вдарила по Чернігову, знищила одну з бібліотек. Так окупанти показали, що для них є пріоритетними цілями. Через деякий час - від прямого влучання зазанала руйнування і обласна бібліотека імені Короленка, повністю знищена ворогом також дитячо-юнацька.

Після того, як росіян вигнали з області, бібліотекарі взялися відновлювати свої заклади. Вибиті шибки заліпили плівкою, пошкоджені стелажі полагодили, а книги - підклеїли. Наразі вже 12 філій Чернігівської міської бібліотечної системи відновили роботу. Жителі міста теж повертаються до улюблених книгарень.

Дмитро Павлюк, чернівчанин:

Це книги, де є про творчість Івасюка, також є і про буковинське весілля, тобто буде цікаво і самим жителям Чернігова дізнатись більше про Буковину і взагалі перечитати книги від нас, щоб вони розуміли що ми також переживаємо, співчуваємо, і намагаємося чим є можливість допомагати.

Тетяна Чебрик, чернівчанка:

Я несла від себе казочки для дітей, адже з самих початків закладається характер людини і от цю українську душу потрібно вкладати саме з дитинства, тому казочки українські ми принесли сьогодні, справді обирали найкращі.

Пріоритетні жанри: дитяча, підліткова, наукова література, українська класика та сучасні твори.

Віталій Яремчук, волонтер:

Першим, що спалювали окупанти - це насамперед книги, книги українською мовою, нашу літературу, історію України, ці книги, які є нашою основою. Ми збираємо різноманітну літературу, для нас принциповим є те, що ці книжки українською.

Приносити книги для нескорених міст можна до 2 листопада. Далі їх повезуть до міста-героя Чернігова.