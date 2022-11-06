Понад тисячу книжок рідною мовою отримали українські діти у Брюсселі [ Редагувати ]
Понад тисячу книжок українською отримали наші діти у Брюсселі. Підручники та художню літературу закупили спільно Міністерство Культури, Офіс президента та волонтери в Брюсселі. Які саме видання і кому потрапили до рук - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.
Британська дитяча письменниця Діана Редмонд прилетіла до Брюсселя з наплічником. Щоб розказати українським дітям-біженцям про свою нову книжку - "Рюкзачок". Це історія про українського хлопчика, який, втікаючи від війни, не встиг забрати свій наплічник з дому.
Вони з друзями намагаються знайти його рюкзак, ось цей. І не можуть його відшукати, тому повертаються додому.
Та дому більше немає - на його місці розвалини. Історія коротка, зворушлива і до болю знайома українським дітям.
Це про те, як хлопчик загубив рюкзачок. Він його шукав-шукав. Знайшов телефон і зайчика. І потім йому дали новий рюкзачок.
Новий наплічник хлопчику дали в укритті в метро. Але він не зрадів. Сказав, що там немає його спогадів.
Отож дівчинка, яка увесь цей час була з ним, на той момент уже виснажилась і сказала: Ну то створи нові!
Кінець - щасливий: хлопчик після завершення війни повертається додому в Україну з-за кордону з новим,наповненим хорошими спогадами, наплічником.
Діана Редмонд, британська письменниця, авторка книжки "Рюкзачок":
Чесно кажучи, коли я почала читати цю книжку дітям у Лондоні, мені було некомфортно. Бо вони не раділи. Зазвичай я пишу книжки, від яких діти сміються - "Боб-будівельник", "Листоноша Пет". Тож я поговорила з відомим дитячим терапевтом у Великій Британії і він сказав - ця книжка потрібна. Бо діти носять емоції батьків і треба знайти шлях дати їм звільнитися від цих емоцій.
Щоб написати книжку, письменниця консультувалася з групою психологів "Діти війни", які працюють в Україні з 2014-го року. Ілюстрації ж замовили в української художниці Лілії Мартинюк, яка виконувала це замовлення у підвалі в Запоріжжі.
Анна Шевченко, керівниця проекту "Рюкзачок":
Це не просто книжка про і для українських дітей. Це книжка, яка лікує. До книжки є також додаток для батьків, який допомагає діткам справлятися з травмами, читати цю книжку разом. І кожен раз, коли ця книжка читається, дуже багато виходить емоцій.
Зараз книжка двомовна - українською та англійською. Але на цьому зупинятися не будуть, запевнив посол України в ЄС.
Всеволод Ченцов, голова представництва України в ЄС:
Ми говорили, власне, з ініціаторами проекту про можливі наступні кроки. Це може бути якесь театральне дійство, вистави в українських школах на базі цієї книги. І ми будемо намагатися поширювати цю книгу, будемо залучати спонсорів.
Разом з примірниками "Рюкзачка" українські діти в Брюсселі отримали й деякі інші хужодні твори та підручники. Силами першої леді Олени Зеленської, Міністерства Культури та волонтерів у Бельгії понад тисячу 200 екземплярів передали до віртуальної бібліотеки "Без кордонів".
Дімітрій Вербумен, керівник Бельгійського осередку "Бібліотеки без кордонів":
Наш проект у Бельгії, а такий же ми реалізуємо у Франції та Італії, полягає у тому, що ми створюємо бібліотеки в осередках, де живуть українці - центрах для біженців, культурних центрах, школах. Щоб вони могли вчити місцеву мову і водночас мати доступ до своєї культури.
Серед переданих до бібліотеки видань - чимало шкільних підручників. Аби діти, які паралельно з навчанням у місцевих школах дистанційно освоюють українську програму, мали під рукою не лише електронні посібники, а й паперові.
по темі
Сортують непотріб і продають. Раніше так вже зібрали кошти на лікування одній з однокласниць, а також подарували планшет учню з інвалідністю. А нині хочуть допомогти армії.
В Одесі офіційно перебуває майже 51 тисяча внутрішньо переміщених осіб. Останніми тижнями в місті в середньому реєструють до 1 000 людей щодня.
Перші триста книг уже спорядили на Чернігівщину. Та на цьому буковинці зупинятися не збираються. Деталі розкаже Ольга Лучек.
Приєдналися до нього евакуйовані віком від 14 років. Для них провели цікаві пізнавальні екскурсії, майстер-класи та спортивні змагання.
У ньому школярка детально описує перші 12 днів війни, а також шлях біженки. До публікації її автобіографії долучилася акторка Кіра Найтлі - вона озвучила аудіоверсію щоденника.