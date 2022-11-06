Разом з примірниками "Рюкзачка" українські діти в Брюсселі отримали й деякі інші хужодні твори та підручники.

Понад тисячу книжок українською отримали наші діти у Брюсселі. Підручники та художню літературу закупили спільно Міністерство Культури, Офіс президента та волонтери в Брюсселі. Які саме видання і кому потрапили до рук - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.

Британська дитяча письменниця Діана Редмонд прилетіла до Брюсселя з наплічником. Щоб розказати українським дітям-біженцям про свою нову книжку - "Рюкзачок". Це історія про українського хлопчика, який, втікаючи від війни, не встиг забрати свій наплічник з дому.

Вони з друзями намагаються знайти його рюкзак, ось цей. І не можуть його відшукати, тому повертаються додому.

Та дому більше немає - на його місці розвалини. Історія коротка, зворушлива і до болю знайома українським дітям.

Це про те, як хлопчик загубив рюкзачок. Він його шукав-шукав. Знайшов телефон і зайчика. І потім йому дали новий рюкзачок.

Новий наплічник хлопчику дали в укритті в метро. Але він не зрадів. Сказав, що там немає його спогадів.

Отож дівчинка, яка увесь цей час була з ним, на той момент уже виснажилась і сказала: Ну то створи нові!

Кінець - щасливий: хлопчик після завершення війни повертається додому в Україну з-за кордону з новим,наповненим хорошими спогадами, наплічником.

Діана Редмонд, британська письменниця, авторка книжки "Рюкзачок":

Чесно кажучи, коли я почала читати цю книжку дітям у Лондоні, мені було некомфортно. Бо вони не раділи. Зазвичай я пишу книжки, від яких діти сміються - "Боб-будівельник", "Листоноша Пет". Тож я поговорила з відомим дитячим терапевтом у Великій Британії і він сказав - ця книжка потрібна. Бо діти носять емоції батьків і треба знайти шлях дати їм звільнитися від цих емоцій.

Щоб написати книжку, письменниця консультувалася з групою психологів "Діти війни", які працюють в Україні з 2014-го року. Ілюстрації ж замовили в української художниці Лілії Мартинюк, яка виконувала це замовлення у підвалі в Запоріжжі.

Анна Шевченко, керівниця проекту "Рюкзачок":

Це не просто книжка про і для українських дітей. Це книжка, яка лікує. До книжки є також додаток для батьків, який допомагає діткам справлятися з травмами, читати цю книжку разом. І кожен раз, коли ця книжка читається, дуже багато виходить емоцій.

Зараз книжка двомовна - українською та англійською. Але на цьому зупинятися не будуть, запевнив посол України в ЄС.

Всеволод Ченцов, голова представництва України в ЄС:

Ми говорили, власне, з ініціаторами проекту про можливі наступні кроки. Це може бути якесь театральне дійство, вистави в українських школах на базі цієї книги. І ми будемо намагатися поширювати цю книгу, будемо залучати спонсорів.

Разом з примірниками "Рюкзачка" українські діти в Брюсселі отримали й деякі інші хужодні твори та підручники. Силами першої леді Олени Зеленської, Міністерства Культури та волонтерів у Бельгії понад тисячу 200 екземплярів передали до віртуальної бібліотеки "Без кордонів".

Дімітрій Вербумен, керівник Бельгійського осередку "Бібліотеки без кордонів":

Наш проект у Бельгії, а такий же ми реалізуємо у Франції та Італії, полягає у тому, що ми створюємо бібліотеки в осередках, де живуть українці - центрах для біженців, культурних центрах, школах. Щоб вони могли вчити місцеву мову і водночас мати доступ до своєї культури.

Серед переданих до бібліотеки видань - чимало шкільних підручників. Аби діти, які паралельно з навчанням у місцевих школах дистанційно освоюють українську програму, мали під рукою не лише електронні посібники, а й паперові.