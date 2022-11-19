Попри російські ракетні удари по енергетичних обєктах, на Львівщині розпочався опалювальний сезон. Першими до тепла підключили лікарні, школи та дитсадки. Частина навчальних закладів на черзі. Та через критичну ситуацією із світлом місто може залишитись і без електрики, і без тепла. Про ситуацію у Львові розкаже Христина Гашенко.

Лікарні, школи та дитсадки Львова почали отримувати тепло більше тижня тому. Втім, досі не у всіх закладах батареї теплі. Декілька навчальних закладів залишаються без опалення. Серед них - один із міських ліцеїв. Через військовий стан у навчальний заклад стороннім не можна. Тому зі школярами спілкуємося біля входу. Діти розповідають - у класах справді холодно.

Тереза, ліцеїстка:

- Деколи сидимо в куртках. - На уроці? - Так. Деколи просили, кому було холодно і не казали, ті казали, то йшли вдягати куртки.

Директорка ліцею підтверджує - у класах дійсно прохолодно. Усе через те, що навчальний заклад під'єднаний до загального трубопроводу, який подає гарячу воду до багатоповерхівок.

Оксана Володимирівна, директор навчального закладу Львова:

Не можна було включити лише на нашу школу, бо є потужні насоси і не можна було окремо включити в школу не включаючи будинки, які знаходяться в нас.

Попри анонсоване тепло, у квартирах львівян досі холодні батареї. У помешканні Лілії - 16 градусів.

Лілія, жителька Львова:

Діткам нормально, у них обмін енергії швидший і вона навіть боса буває ходить удома, їй нормально, а я в теплих носках ходжу.

Холодні батареї і в квартирі переселенки із Харкова Ольги. Та жінка не скаржиться...

Ольга, переселенка із Харкова:

Ми обігріваємося, є обігрівач, то живемо так. Як буде, так буде. Ще не мороз, ще є час. Очікуємо.

Ольга з двома дітьми у Львів переїхала декілька місяців тому. Сьогодні у неї гостює її мама. Лариса Петрівна розповідає, готові до будь-яких умов, головне, аби без росіян на українській землі.

Лариса Петрівна, жителька Харкова:

От як кажуть у нас дівчатка, з якими я працюю: "у Харкові ми будемо спати у куфайках, ми будемо кусочок хліба з водичкою пити, тільки щоб була наша, та сама, щоб все закінчилося, щоб тільки була наша Перемога".

У Львівгазі є пояснення холодним батареям. Кажуть, не встигають розпломбовувати лічильники у котельнях.

Петро Сербан, начальник Львівського відділення АТ "Львівгаз":

- Ми вдень робимо 30-40 включень вдень. Я вам назвав цифру, що по бюджетних установах є 600 точок. Як тільки опалювальний сезон почався, ми зразу розпочали роботу. - Вам бракує працівників, щоб це зробити швидше? - Іпрацівників бракує також.

Газовики обіцяють - скоро тепло буде у всіх школах та дитсадках. А до кінця тижня потеплішає і в помешканнях львівʼян. Блакитного палива для опалювального сезону не бракує. Його вдалося зекономити завдяки аномально теплій погоді. А ще заощадили 19 мільйонів гривень після заміни насосів у львівських котельнях.

Андрій Сандул, заступник начальника Личаківського району теплових мереж ЛКП "Львівтеплоенерго":

Це є місні баки. 4 штуки об'ємом два куби кожні, для нагріву гарячої води.

Раніше воду в кранах львівʼян нагрівали газові котли. Тепер цей газ використають для опалення квартир.

Андрій Сандул, заступник начальника Личаківського району теплових мереж ЛКП "Львівтеплоенерго":

Ефект економічний і є в тому, що ми споживаємо від того тільки електроенергію, а коли працює котел, то ми споживаємо і електроенергію, і також газ спалюємо. Проводили, якби, аналіз роботи, то є економія в коштах.

Через останні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури регіону ситуація із електропостачанням погіршилась в рази, кажуть комунальники. Бо ж немає світла - немає централізованого опалення. Воду ж до перших поверхів багатоквартирних будинків подають завдяки резервному живленню.

Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства:

Якщо ми говоримо про водопостачання, то станом на сьогоднішній день також встановлені відповідні дизель-генератори, які надають воду по певних напрямках для міста.

Міський голова Львова попередив жителів міста - ситуація із світлом може бути вкрай критична.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

Ми можемо опинитися в ситуації, коли світла і тепла може не бути 1 чи 2 дні, а може не бути тиждень, може не бути два тижні. До цього треба готуватися. Ситуація може бути надскладною.

Найголовніше завдання - забезпечити резервним світлом і теплом медзаклади, нагосив міський голова. Аби в будь-яку мить медики могли надати невідкоадну допомогу пацієнтам. У Львові закуповують твердопаливні котли.