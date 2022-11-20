У Казахстані відбулися президентські вибори [ Редагувати ]
У Казахстані завершилося голосування на позачергових президентських виборах. Голосування тривало до 20:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).
У виборах беруть участь чинний президент Касим-Жомарт Токаєв, Нурлан Ауесбаєв (Загальнонаціональна соціал-демократична партія), Мейрам Кажікен ("Співдружність профспілок Казахстану "Аманат"), Жигулі Дайрабаєв ("Ауіл"), Каракат Абден (висунута альянсом соцпрацівників) і Салтанат Турсинбекова (висунута об'єднанням "Казахські матері - шлях до звичаїв").
Явка на виборах президента Казахстану склала 69,31%, повідомляє ЦВК країни.
За оновленою конституцією, президент Казахстану обирається на один семирічний термін і більше не може висувати свою кандидатуру. Для перемоги кандидату потрібно набрати більше ніж 50% голосів. Якщо жоден кандидат не зможе отримати такої підтримки, то проводиться другий тур виборів.
Нагадаємо, у жовтні Зеленський звільнив посла України в Казахстані.
по темі
У Словенії у неділю, 13 листопада, відбувається другий тур президентських виборів. Наташа Пірц-Мусар може стати першою жінкою, яка обійняла посаду президента Словенії з моменту здобуття нею незалежності у 1991 році
На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.
Спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі змогла переобратися у штаті Каліфорнія, повідомляє CNN. За даними NBC News, вона випереджає суперника Джона Денніса від Республіканської партії з 82% голосів
На проміжних виборах до Конгресу США за попередніми підсумками голосування республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи
Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак приїхав до Києва і проводить зустріч з українським керівництвом. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах
Україна не погодиться на переговори про мир на інших умовах, окрім виведення військ з України та повернення до кордонів 1991 року. Про це у своєму Telegram заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак