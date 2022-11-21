Окупанти наступають на двох напрямках, на решті обороняються - Генштаб [ Редагувати ]
Впродовж 21 листопада російські війська завдали 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 листопада.
- На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.
- На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.
- На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.
- На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.
- На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.
Українська авіація 21 листопада завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
Журналісти "Інтера" зняли сюжет про бої за Донбас і побували у Святогірську та Краматорську.
по темі
Російські окупанти продовжують бити ракетами по населених пунктах Донеччини. За інформацією правоохоронців, ворог пошкодив близько двох десятків житлових будинків, господарчі споруди та інфраструктуру.
На східному фронті зараз зосереджено угруповання російських військ чисельністю понад 130 тисяч. На Донбас поки не перекидали війська з Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий
Українські десантники в Донецькій області збили російський безпілотник
Крім живої сили за ці дні російська армія втратила шість танків, близько двох десятків броньованих машин, артилерійську систему, сім безпілотників.
За останню добу, 6 листопада, російські окупанти втратили в Україні 530 вояків, 6 танків і 19 бойових броньованих машин. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ