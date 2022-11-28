Жителям Херсона пропонують безкоштовно виїхати з міста на зимовий період. Для цього курсують безкоштовні евакуаційні потяги до Хмельницького. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Щодня о 18:00 з Херсона рушає евакуаційний потяг до Хмельницького. Цим потягом можуть евакуюватися херсонці та мешканці прилеглих до міста тергромад. Хмельниччина - пріоритетний напрямок, адже у цій області людей розселятимуть безкоштовно. Щоб зареєструватися на посадку, треба приїхати на вокзал за 3-4 години до відправлення поїзда‼️

Де розселятимуть?

Тимчасове житло надаватимуть у спеціально облаштованих школах та дитсадочках, подекуди є місця у гуртожитках та пустих будинках у сільській місцевості.

Якщо можливості готувати їжу самостійно не буде, переселенців забезпечать гарячими стравами.

Чи будуть виплати та інша допомога?

По прибутті до Хмельницького непрацездатним громадянам виплатять 3000 гривень, всім іншим громадянам - 2000 гривень.

Також для херсонців підготовлені продуктові набори від Хмельницької ОВА.

Щоб зареєструватися на рейс, ви можете заповнити анкету або звернутися в контакт-центр Херсонської ОВА.

Нагадаємо, 26 листопада у Херсон подали електроенергію, у місті запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди.