У Херсоні запрацювали каналізаційна станція та очисні споруди [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
У Херсоні відновили електропостачання головної каналізаційної станції та очисних споруд.
Про це повідомляється в Telegram-каналі голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.
"У Херсоні електропостачання подали до головної каналізаційної насосної станції та очисних споруд", - сообщает голова адміністрації.
Далі світло поступово з'являтиметься в житлових районах міста. За словами Янушевича, це відбудеться поетапно і найближчими днями.
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