Реєстр державних зрадників щодня поповнюється новими прізвищами. І у списку вже більше тисячі колаборантів. Хоча облік ведуть лише з 24 лютого. Рух "Чесно" нещодавно навіть дослідив, кого ж більше серед зрадників? Виявилося, політиків.

Водночас мій колега Михайло Манилюк, запевняє, колаборантів достатньо й серед колишніх поліцейських, бізнесменів, і навіть "мандрівників". Яка доля на них чекає? І чи є в них шанс уникнути відповідальності? Далі в матеріалі.

Вони зустрічають окупантів, мов найкращих друзів!

Мы обговорили действия военных, которые ставят целью, зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей.

Допомагають ворогу вивішувати російські трикольорові ганчірки на українських адмінбудівлях.

Дають росіянам прихисток і годують!

Ті, що кормили, поїли, напували, цілувалися й на БТРах їздили - всі сидять. Як же ж нам після цього жить, як я знаю, що вона їх привєтствувала і вона буде зі мною в селі жить?

Маріонетки кремля передають ворогу інформацію про розташування позицій українських військових, підбурюють людей до співпраці з агресором і не бачать у своїх діях нічого поганого! Хоча співпраця з ворогом за українськими законами - це злочин!

Євген Пазюк, адвокат:

Відповідно до статті 112 Кримінального кодексу України за колабораційну діяльність передбачена відповідальність від штрафу до довічного позбавлення волі. В залежності від того, під яку частину вищевказаної статті підпадає діяльність окремої особи.

Звільнені території Херсонщини. Зараз тут правоохоронці затримують чи не найбільше зрадників. Зокрема, й серед посадовців.

Ось цих прихвоснів путінської орди спіймали в обласному центрі. Виконувач обов'язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник - проводили масові репресії на території регіону й разом із рашистами катували викрадених українців.

А це вже кадри з Одеси - тут правоохоронці викрили свого колишнього колегу, який збирав для росіян засекречену інформацію щодо роботи силових відомств у регіоні!

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Чоловік особисто хотів передати дані до посольства рф в Будапешті на флешці. Був активним прибічником "русскава мира", але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати головним поліцейським столиці та Київської області, у разі захоплення регіону.

Дрібні за своєю суттю люди прагнуть влади, бідні - збагачення. З психологічної точки зору існує з десяток різних категорій зрадників - каже психолог Данило Протас. Але найстрашніші серед колаборантів - ті, кому міфічні блага "русскава міра" геть затьмарили розум і вони свято вірять у балочки на зразок "єдиного народу" чи "денацифікації України".

Данило Протас, психолог:

Настоящий колаборант, я считаю, это люди психопатического склада. У психопата нет моральних устоев, вообще нет моральних устоев. Психопаты действуют - я хочу, даже не от выгоды. Их единственная выгода - "я хочу". Психопаты - это социальные паразиты. Они легко идут на любое нарушение законов, там тормозов нет. Любой способен предать. Просто одни это делают легче, другие делают это сложнее. Одни после этого живут, как ни в чем не бывало, другие идут и вешаются.

Втім насправді глибоко помиляється той, хто вважає, що, допомігши ворогу, став його другом.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Або вони вирішили перейти на темну сторону. Зустрічали російське військо з квітами! Окупанти обіцяли їм захист і керівні посади у новій квазідержаві. Однак, зрадників насправді не любить ніхто - ні свої, ні чужинці. Щойно вони виконали свою брудну справу, їх одразу прибирають, немов сміття.

А где тут у вас плохиш? - Вот здесь!

Цього кремлівського прихвосня у Херсоні люди мало не розірвали на шматки. Адже добре знають, що він здавав ворогу позиції ЗСУ і залякував місцевих спецагентами ФСБ, з якими нібито мав тісні зв'язки. Затримання, слідство та вочевидь тюрма. Омріяний "русскій мір" не врятував зрадника від гіркої долі.

Ну шо, как там "русский мир"? - Никак. - На выход. Давай-давай!

Данило Протас, психолог:

Они склонны к шантажу. Он говорит так - вы должны мне миллион, чтобы я молчал. - Какой миллион, тебя легче зарыть, вот их и зарывают. На войне без этого никуда. Все стараються себя прикрыть минимальными средствами и получить максимальные результаты.

За дев'ять місяців війни СБУ викрила вже понад сімсот колаборантів у різних регіонах країни!

А віднедавна в інтернеті діє чат-бот, куди кожен охочий може повідомити про фанатів "руского міра". А отже найімовірніше затримань і кримінальних справ щодо державних зрадників незабаром стане більше.