Художник Геррі Хофштеттер приїхав на різдвяні дні зі Швейцарії до Києва

Картина - заввишки із хмарочос, створена одним лише променем проєктора. Неймовірне світлове шоу організував у Києві митець зі Швейцарії. Свої картини створив просто на Батьківщині-матері, будівлі Залізничного вокзалу, Андріївському соборі та інших спорудах. Утім, глядачі могли спостерігати не лише видовищну картинку. У кожній композиції - автор зашифрував послання українцям і світові.

Якими барвами засяяли найвідоміші будівлі столиці - бачила Ніна Коломієць.

Вкритий темрявою центр Києва раптом запалюють яскраві промені світла.

Художник Геррі Хофштеттер приїхав на різдвяні дні зі Швейцарії до Києва. І вирішив подарувати хоч трохи світла та святкового настрою стомленим енергетичною кризою українцям. Замість пензля й фарб майстер світлового мистецтва використав прожектор і різнокольорові пластини.

Геррі Хофштеттер, художник:

Цими днями ми святкуємо Різдво. Моя ідея - дати людям світло й надію в ці темні часи. Тому я взяв своє обладнання, щоб подарувати вашому народу, всьому Києву різдвяні декорації - у ваших національних кольорах. Ось як тут.

Костел святого Миколая у Києві - засяяв синіми зорями, потім став блакитним небом для зграї птахів, вбрався в українську вишиванку. І все це - на очах у десятків глядачів!

Ірина, жителька Києва:

Мені дуже подобається, одразу такий взрив позитивних емоцій, підтримки. Як на мене, нам зараз дуже це треба наразі. Такі світлі, позитивні емоції.

Атмосфера дуже казкова, приємно, що нас так здивували. - Ось ці пташки мене здивували. Такі гарні.

На казкові композиції - художник перетворив Андріївську церкву. Будівлі міністерств. Центральний залізничний вокзал.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Одним із найбільших полотен для художника у Києві стала Батьківщина-мати. Стометровий монумент на фоні нічного неба засяяв жовто-блакитними кольорами.

Триденний тур "Різдвяне світло надії" - перервала трагедія у Херсоні. У суботу, коли росіяни вчинили масове вбивство мирних жителів у нещодавно звільненому місті, майстер скасував шоу. Але наступного дня - підсвітив руїни будинку у Києві, який кілька тижнів тому атакував ворожий безпілотник. На знак підтримки українського народу.

Геррі Хофштеттер, художник: