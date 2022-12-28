Чим ближче до нас підбирається ворог, тим інтенсивніше тренуються наші бійці.

Росіяни перекинули в Білорусь частину танкової армії. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Схоже, це те саме елітне з'єднання, яке навесні розбили наші військові під Харковом. Тепер ці вояки приїхали до лукашенка буцімто на тренування. Поки ті танкісти там - тероборонівці Волині показали, як нищитимуть їхню бронетехніку, якщо вона все ж перетне кордон з боку Білорусі.

Колона танків прорвалася з республіки Білорусь.

Така легенда навчань бійців Волинської бригади територіальної оборони. Там, де вони оберігають північний кордон, - все ж "посунули" ворожі танки та БТРи. Наші бійці висуваються на позиції і розгортають свої списи - протитанкові гранатомети.

Гранатомет добре зарекомендував себе під час оборонних боїв. Це ефективна і надійна зброя.

Позивний "Петрович", командир взводу управління артилерійської батареї:

Це досить потужний і точний гранатомет, який може уразити починаючи від БТР, БМП, БМД і закінчуючи танками. Навіть найновіших модифікацій противника.

Станковий гранатомет - простий в обслуговуванні. Але, щоб ефективно його застосувати, потрібна не лише фізична сила, а ще й розум, кажуть бійці. Без точного розрахунку - ціль не вразити.

Швидко відстрілялися - швидко перемістилися. Переносна гармата постійно стає в нагоді під час бойових завдань.

Позивний "Петрович", командир взводу управління артилерійської батареї:

Хлопці відпрацьовували порядок враження противника, висування на вогневі позиції, зміна вогневих позицій. Ведення вогню, прикриття і відступ після здійснення ураження противника. Очевидно, що хлопці з кожним разом набувають нових навичок, розрахунки спрацьовують між собою навідмінно.

У разі реального наступу ці військові першими зустрічатимуть ворога. Тож на навчаннях бійці не втомлюються відшліфовувати свої навички.

Позивний "Палич", командир протитанкового взводу:

Я дуже задоволений результатом своїх двох розрахунків: шість із шести. Це дуже класно. Над чим працювати? Ну напевно більш, щоб були впевненіші дії, злагодженість і ну і швидкість виконання всіх завдань.

Чим ближче до нас підбирається ворог, тим інтенсивніше тренуються наші бійці. Усю умовну колону ворожої техніки - розбили вщент.

Володимир, офіцер Волинської бригади територіальної оборони:

Розрахунки виконали завдання в повному обсязі. Було знищено близько п'ятнадцяти танків, десять БТР. Оцінка - відмінно.

Десять місяців бійці тероборони Волині пильнують кордон з Білоруссю. І стежать за усім, що відбувається з того боку державної межі. Вона тут непорушна, та армійці весь час у бойовій готовності і надалі укріплюють рубежі. Усі шляхи та ліси - нашпиговують мінами. А там, де ворог може спробувати пробратися - руйнують мости та підривають дороги.