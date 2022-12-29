У Білорусі заявили, що на території республіки впала українська ракета [ Редагувати ]
Вранці 29 грудня на території Білорусі впала українська ракета комплексу С-300. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство "Белта".
О происшествии немедленно был проинформирован глава государства. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.
За наявною інформацією білоруська владаі розглядає дві основні версії події:
- Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.
- Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.
На місці події працюють силовики та спеціалісти. Про постраждалих не повідомляється.
Telegram-канал "Беларускі Гаюн" повідомив, що ракета впала поблизу села Горбаха Брестської області.
Зранку російська армія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 збила українська ППО.
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