Зранку 20 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З’ясовуємо наслідки.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що ракета рашистів впала поблизу дитячого садка.





На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар та Богоявленка Вугледарської громади і Веселе Комарської громади - без жертв.



На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено будинок, також були прильоти по Гірнику та прилеглим селам. На ранок два масованих артобстріли пережила Авдіївка - ніхто не постраждав.





На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Бахмуті, 1 людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. Вночі постраждав Часів Яр: пошкоджено 4 будинки та дитсадок.

Напружена ситуація в Соледарській громаді: під вогнем Роздолівка, Федорівка, Васюківка, Парасковіївка та околиці Соледара.





На Лисичанському напрямку 2 людини загинули у Дробишевому. Також у громаді 4 будинки пошкоджено у Закітному, обстріляні Лиман, Торське і Зарічне.