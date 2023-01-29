Услід за західними танками Україна сподівається отримати натівські літаки. Найбільш ймовірний варіант, що обговорюють союзники це американські винищувачі F-16. Яким чином вони вплинуть на фронт, та у яких операціях бойову авіацію можна застосувати найбільш ефективно - дізнавалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Потреба в бойових літаках була зрозуміла ще від початку війни. Натепер - у росії їх вдесятеро більше, ніж в України. Тож за простою логікою - щоби мати можливість змагатися з опонентом, потрібна хоча б однакова кількість техніки, якщо не більше. Тож тепер, коли Київ нарешті отримав згоду Заходу у постачанні танків, наступний крок - це посилення повітряних сил. Щоправда, з винищувачами ситуація дещо складніша. Бо необхідність у танках зараз негайна, вони потрібні для наступу та відвоювання загарбаних територій. А от використання військових літаків - набагато ризикованіше. Бо армія окупантів має сильну протиповітряну оборону, кажуть в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Логічно, що росія організує повітряну оборону таким чином, щоби розгорнути повітряні батареї в білорусі та росії. С-300 та С-400 - це зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності. Як Україна зможе знищити їх чи утримувати в зоні ризику? Коли ми говоримо про повітряну перевагу, то насправді ми говоримо про перенесення війни на російську територію у масштабніших об'ємах. Бо якщо використовувати Ф-16, щоби цілити по російських військах, то буде, як на початку війни, коли українці використовували переносні зенітно-ракетні комплекси для збиття російських літаків. Росія зможе робити те саме, вона має дуже добрі ПЗРК, і їх багато.

Навіть із кількісною перевагою в літаках та сучасними винищувачами на озброєнні, як то Су-35 - росія воліє не потикатися в український простір саме через небезпеку збиття. Це надто відчутні втрати. А у Королівському інституті оборонних досліджень підкреслюють - знищити ППО росії було б непростим завданням навіть для сил НАТО. Для цього знадобилася б потужна повітряна кампанія та чимало часу. Тож Києву - одному і з обмеженою кількістю літаків - зробити це нереально. Тому вільно використовувати винищувачі в небі - не вийде. При наступі вони стануть легкими мішенями для окупантів. Втім, говорити про те, що бойові літаки Україні взагалі непотрібні - теж не доводиться. Бо вони - потенційна додаткова загроза для росіян.

Джастін Бронк, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень Rusi:

Для чого ці літаки точно стануть в пригоді з ракетами великої дальності - вони змушуватимуть російські повітряні сили відходити далі від передової лінії. Бути менш агресивними в плані повітряної підтримки наземних операцій, утримувати їхні бойові патрулі подалі в тилу, і це б полегшило життя українським наземним операціям та пілотам гелікоптерів, які намагаються завдавати повітряних ударів по російських позиціях, але наразі мусять мати справу не лише із загрозою ППО, але й з російськими повітряними патрулями на великій висоті доволі близько до ліній фронту.

А найбільшої користі винищувачі зможуть принести при масованих ракетних ударах. Бо зможуть перехоплювати іранські дрони та крилаті ракети та значно підсилять наземну протиповітряну оборону. У впливовому виданні The Telegraph пишуть, що Британія вбачає доцільність у передачі літаків уже після вигнання російських військ з України. Бо тоді вони будуть необхідні для патрулювання та захисту повітряного простору. Тож сподіватися на швидкі постачання західних бойових літаків точно не доводиться. Бо навіть для досвідчених військових льотчиків курс тренування на цих сучасних машинах складатиме від кількох місяців до пів року. Тривале спеціальне навчання потрібне й командам наземного обслуговування.