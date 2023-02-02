росія не посилає не свої танки до кордонів західних країн, але "є чим відповісти на погрози і не лише бронетехнікою. Про це у четвер заявив президент рф володимир путін на урочистому концерті, присвяченому 80-річчю перемоги у Сталінградській битві.

Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками - Leopard, - на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев... Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как о уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится.

путін вкотре повторив мантру про те, що "нацистська ідеологія в сучасному вигляді знову створює прямі загрози безпеці росії", тож країна "знову і знову змушена давати відсіч агресії колективного Заходу".

25 січня низка західних країн, які підтримують Україну у війні з росією, анонсували постачання важких озброєнь Києву.

США оголосили, що відправлять в Україну 31 танк Abrams. Німеччина, Іспанія, Польща, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія погодилися передати 112 танків Leopard.

Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні впродовж двох-трьох місяців. Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що країни Заходу офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк.