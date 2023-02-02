"Применением бронетехники дело не закончится": путін відреагував на передачу Україні німецьких танків Leopard [ Редагувати ]
росія не посилає не свої танки до кордонів західних країн, але "є чим відповісти на погрози і не лише бронетехнікою. Про це у четвер заявив президент рф володимир путін на урочистому концерті, присвяченому 80-річчю перемоги у Сталінградській битві.
Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками - Leopard, - на борту которых кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев...
Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более безответственно заявляет об этом как о уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится.
путін вкотре повторив мантру про те, що "нацистська ідеологія в сучасному вигляді знову створює прямі загрози безпеці росії", тож країна "знову і знову змушена давати відсіч агресії колективного Заходу".
25 січня низка західних країн, які підтримують Україну у війні з росією, анонсували постачання важких озброєнь Києву.
США оголосили, що відправлять в Україну 31 танк Abrams. Німеччина, Іспанія, Польща, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія погодилися передати 112 танків Leopard.
Очікується, що вони можуть з'явитись в Україні впродовж двох-трьох місяців. Посол України у Франції Вадим Омельченко стверджує, що країни Заходу офіційно підтвердили свою згоду поставити Україні 321 важкий танк.
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Естонія 19 січня оголосила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги вартістю 113 млн євро. Про це оголосила прем'єр-міністр Кая Каллас. Збройні сили України отримають десятки гаубиць калібру 155 і 152 мм, тисячі снарядів до них, вантажівки підтримки, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад 1000 снарядів до них
Іспанія на початку наступного тижня відправить в Україну 20 американських бронетранспортерів М113. Про це повідомило видання Europress з посиланням на міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес
Норвегія відправить Україні німецькі танки Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK. Глава норвезького міноборони не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину - виробника танків Leopard - негайно розпочати постачання танків Leopard в Україну. Спільну заяву опублікував у Twitter глава литовського МЗС Габрієлюс Ландсбергіс
Глава Міноборони Німеччини повідомив про неприйняте рішення щодо постачання ЗСУ танків Leopard
Влада США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $2,5 млрд, оголосив Пентагон. Київ отримає від Вашингтона, серед іншого, боєприпаси для ЗРК Nasams, 59 бойових машин піхоти Bradley та 90 бойових броньованих машин Stryker