У четвер, 2 лютого, російські військові атакували село Золота Балка у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований дитячий садок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія РФ зруйнувала ще один освітній заклад в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.

"Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань - пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка. На щастя, люди не постраждали", - додали в ОВА.