Окупанти зруйнували дитячий садок у Бериславському районі (фото) [ Редагувати ]
У четвер, 2 лютого, російські військові атакували село Золота Балка у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу був зруйнований дитячий садок.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ зруйнувала ще один освітній заклад в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні під прицілом ворожої артилерії опинився дитячий садочок у Золотій Балці Бериславського району.
"Через ворожу атаку будівля зазнала серйозних руйнувань - пошкоджено дах, вибито вікна та частково зруйновано другий поверх дитсадка. На щастя, люди не постраждали", - додали в ОВА.
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