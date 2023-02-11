Атака дронів: скільки сили ППО знищили Shahed [ Редагувати ]
Увечері 10 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох містах. Силам ППО вдалося знищити 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски баражуючих боєприпасів вироблялися зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed- 136/131", - йдеться у повідомленні.
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