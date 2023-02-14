У румунському повіті Горж стався землетрус магнітудою 5,7 на глибині 6,3 км. Про це повідомив румунський Національний інститут досліджень розвитку фізики Землі.

Сейсмологи зафіксували землетрус сьогодні, 14 лютого, о 15:16 (15:16 за київським часом). Інформації про жертви та руйнування не надходило.

Вчора, 13 лютого, сейсмологи зафіксували у Румунії землетрус магнітудою 5,2. Він також стався у повіті Горж.

Кілька сильних землетрусів з епіцентром у Туреччині сталися 6 лютого. Відтоді повідомляється про землетруси меншої сили по всьому світу - зокрема поштовхи фіксувалися в Індонезії, Грузії та Казахстані.