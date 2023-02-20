Адже тоді, 20 лютого 2014-го, люди на Майдані гинули за європейське майбутнє України та гідність. Більше про героїв та їхній внесок в історії - Ігор Левенок.

Зима 2014-го. Звуки пострілів. Вогонь. І вони...

Незламні українці, які всього лише бажали свободи...

Ігор Левенок, кореспондент:

Щорічно 20 лютого українці вшановують пам'ять учасників Революції гідності. Тоді за свободу і демократію українці заплатили високу ціну. З портретів на нас дивляться герої Небесної сотні. Україна і досі продовжує платити кров'ю за свою Незалежність.

Цьогорічні меморіальні заходи відбуваються під гаслом "Небесна сотня" - перші герої російсько-української війни. Війни, якої українці не хотіли. Але її розв'язав кремлівський диктатор. Бо ж саме Майдан зруйнував його хворобливі плани з колонізації України.

За рік війни повітряні тривоги для українців вже стали буденними. Тепер Україна піднялася на збройний Майдан, каже пан Леонід. Дев'ять років тому на цьому місці чоловік зазнав поранення. Певен, що і його кров тут пролилася не дарма.

Леонід Добровольський, учасник Революції Гідності:

Майдан змінив Україну, Майдан створив нового чоловіка, який набрався сили і волі, і пішов захищати, захищати нашу Україну...

Пані Юлія, кладе квіти на алеї Героїв Небесної сотні. На світлині її чоловік. Андрій Цепун, столичний підприємець. Його вбили тітушки. Найманці злочинної влади. Дружина каже не змогла втримати Андрія. На Майдані він був з першого дня.

Юлія Цепун, дружина героя Небесної сотні:

В нас на той момент було синові вісім років, і сколихнуло всіх побиття студентів, ми розуміли, що це діти й прийде час і може бути наш син серед таких, якщо би не відбувся Майдан і Революція Гідності, то ми б зараз були б такі самі як Білорусь. Але боротьба триває і боротьба не закінчилася.

Про те, що росія іще задовго до Майдану готувала анексію України нині свідчать багато фактів. З допомогою проросійського Януковича в Криму готувалося збройне угрупування російських військ, яке мало взяти під контроль усю територію України. Міністр оборони, російський ставленик Павло Лєбєдєв мав остаточно розвалити українське військо. Тотальна корупція і паралізований державний апарат - все сприяло реалізації плану. Та втілення цих брудних задумів зруйнував Майдан.

Я никуда не собираюсь уезжать из страни, я не собираюсь подавать в отставку, я законно избраний президент.

Але вже за добу, Янукович, прихопивши із собою, вкрадені цінності та мільярди грошей втече. Спочатку до Криму, а потім і до росії. Там звернеться до путіна і попросить його негайно окупувати Україну.

І путін пішов. Російські загарбники спочатку анексували Крим, а потім вдерлися на Донбас.

Відтоді росіяни більше не приховують, готувалися захопити усю Україну.

И в кратчайший срок не Донецк и Луганск будут нашими, а вся Украина, а вся Украина єто больше чем Луганск и Донецк.

Та план божевільного диктатора провалився. Це визнають навіть у стані ворога. "Київ за три дні" так і лишився у хворобливих фантазіях росіян. Українці б'ються. Нам вдалося створити антипутінську коаліцію. І заручитися підтримкою цивілізованого світу. А українська свобода для мільйонів людей на планеті стала символом.