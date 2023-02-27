Відтепер усі громадяни України, які в'їжджають до Грузії, зможуть перебувати у країні без оформлення візи впродовж двох років. Про це йдеться у постанові уряду №81.

Вона вносить відповідні зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року. У попередньому документі час безвізового перебування у Грузії для громадян України обмежувався 12 місяцями.

Постанова 2015 року встановлювала однаковий "безвізовий період" для громадян України та рф, однак остання поправка стосується лише громадян України.

Судячи з усього, рішення уряду Іраклія Гарібашвілі - демонстративний жест доброї волі щодо українців в умовах, коли відносини офіційного Києва та Тбілісі досягли критичної точки після того, як офіційна делегація Грузії відмовилась від участі у заходах у Києві, присвячених першій річниці російського збройного вторгнення.

Лідери правлячої партії "Грузинська мрія" пояснили дипломатичний демарш тим, що влада України"називає Михайла Саакашвілі політв'язнем" і вимагає його звільнення.