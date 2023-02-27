Українцям дозволили жити в Грузії без візи два роки [ Редагувати ]
Відтепер усі громадяни України, які в'їжджають до Грузії, зможуть перебувати у країні без оформлення візи впродовж двох років. Про це йдеться у постанові уряду №81.
Вона вносить відповідні зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року. У попередньому документі час безвізового перебування у Грузії для громадян України обмежувався 12 місяцями.
Постанова 2015 року встановлювала однаковий "безвізовий період" для громадян України та рф, однак остання поправка стосується лише громадян України.
Судячи з усього, рішення уряду Іраклія Гарібашвілі - демонстративний жест доброї волі щодо українців в умовах, коли відносини офіційного Києва та Тбілісі досягли критичної точки після того, як офіційна делегація Грузії відмовилась від участі у заходах у Києві, присвячених першій річниці російського збройного вторгнення.
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