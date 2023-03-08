Агресор, який вчиняє геноцид, не може нести відповідальність за збереження миру

Перше квітня - брехня всесвітня. Саме цього дня росія почне головувати в Раді безпеки ООН - структурі, яка відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Упродовж місяця радбез очолюватиме країна-агресорка, яка веде повномасштабну війну в Україні.

Чи можливо припинити цей дипломатичний фарс? Чи реально перезавантажити Радбез? Розкаже Ірина Іванова.

Засідання Ради безпеки ООН у роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну. Головний дипломат України Дмитро Кулеба просить про хвилину мовчання за загиблими. Минає лише кілька секунд тиші, як її перериває представник рф Васілій Нєбєнзя, вставляючи своїх п'ять копійок - про всіх загиблих з 2014 року. Виникає незручна пауза. Присутні, оглядаючись одне на одного, неквапом встають удруге.

Демарш? Маніпуляція? Хитрість? Не дивина для представників російського дипломатичного фронту. Тут, у Радбезі ООН, вони почуваються абсолютно безкарними. Як постійний представник цієї структури, росія нахабно користується своїм правом вето.

За останній рік повномасштабного вторгнення Радбез ООН - цей орган миру - довів свою неспроможність приборкати агресора. Десятки засідань, кропітка дипломатична робота, численні обговорення. Але ухвалити будь-яку резолюцію щодо себе самого агресор не дає, користуючись правом вето. І з 1-го квітня узагалі головуватиме в цій структурі.

Ротація між країнами в головуванні відбувається за англійським алфавітом. Наступний місяць - росії. І це ганьба для організації, вважає представник України при ООН Сергій Кислиця.

В ніч вторгнення рф Антоніу Гутерреш назвав це "найсумнішим днем за його перебування на посаді". Це буде найсумнішим днем в історії ООН до 1 квітня 2023, коли, якщо справедливість не візьме гору, рф почне головування в Радбезі. Досить ґвалтувати правосуддя та гнобити Статут ООН!

Прямих інструментів змінити цей порядок наразі немає. Росія знову головуватиме, як і у лютому 2022-го року, коли пішла широким фронтом на Україну. Утім, очікувати, що агресор отримає більше впливу в Радбезі - не варто, вважає політолог Володимир Фесенко. Інші країни можуть грати за тими ж правилами, що й росія.

Володимир Фесенко, політолог:

росія безумовно буде цим користатися, буде ініціювати розгляд якихось питань, вигідних для неї. Але треба розуміти. От нинішня процедура ООН, коли кожна країна постійний член радбезу ООН має право вето, вона активно використовується росію у своїх інтересах, найбільше - вже більше сотні випадків. І це вже дратує навіть Францію, яка завжди виступає за діалог з росією, Макрон виступив з критикою. Але точно так і всі російські ініціативи, які будуть суперечити позиціям наших партнерів, будуть блокуватися з боку інших країн-членів радбезу ООН.

Прийдешнє головування росії в радбезі піднімає інше, глобальніше питання - саму участь цієї країни в Раді безпеки ООН. Агресор, який вчиняє геноцид проти іншого народу, не може нести відповідальність за збереження миру у світі. І це головна проблема для ООН, наголошує політолог. Утім поки прямих інструментів, як усунути росію з Ради безпеки та самої ООН - практично немає. Сама організація може розвалитись.

Володимир Фесенко, політолог:

Оце питання про зміну статусу росії в ООН воно постане. Але постане після поразки росії в нинішній війні. Отоді буде шанс. Буде вікно можливості, щоб поміняти цей статус. Але боротьба йде вже сьогодні. І дуже добре, що є небайдужі люди, ініціативна група юристів з України та інших країн, які зараз просувають цю ідею - переглянути статус росії в ООН.

Україна ще наприкінці минулого року ініціювала процес виключення росії з ООН та Радбезу організації. У нашому МЗС нагадують: російська федерація ніколи не проходила процедури набуття членства в ООН, як того вимагає 4 стаття статуту, і займає місце Радянського Союзу незаконно. Крім того, група юристів створила петицію з проханням до організації надати документи, що засвідчують правомірність перебування росії в ООН або ж витурити агресора. Збір підписів триває.