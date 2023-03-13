Усі шість членів молодіжної збірної Франції на Чемпіонаті Європи з вільної по боротьбі до 23 років є етнічними чеченцями. Це випливає з пресрелізу французької федерації боротьби.

На першості Європи з вільної боротьби у віці до 23 років, який стартує 13 березня у Бухаресті (Румунія), виступатимуть шість спортсменів від Франції, і всі вони - етнічні чеченці.

Представництво чеченців у французькій збірній побільшало порівняно з попередніми іграми. Роком раніше у Пловдіві виступили чотири французькі вольники, троє з яких були чеченцями.

До Хамзата Арсамерзуєва (65 кг), Рахіма Магомадова (86 кг) та Адлана Вісханова (92 кг), які потрапили до збірної у 2022 році, цього року приєдналися Адам Бібулатов (61 кг), Мухаммад-Амін Сангарієв (70 кг) і Магомед Делієв (74 кг).

Родини принаймні двох із них виїхали з росії з політичних причин. Чемпіон Європи та світу серед спортсменів до 20 років Рахім Магомадов розповідав французькій пресі, що поїхав з сім'єю зі спустошеної війною Чечні у 2007 році, коли йому було 4 роки.

Бронзовий призер Адлан Вісханов називав причинами від'їзду в 2008 році хворобу матері та "напруженість у росії", наголошуючи, що не хоче докладніше зупинятися на останній причині.

Десятки тисяч чеченців виїхали з росії після першої (1994-96) та другої (1999-2000) чеченських воєн. У 2013 році чеченська діаспора у Франції називалася найчисленнішою в Європі, вона налічує до 30 тисяч людей.

Нагадаємо, у Німеччині охоронець готелю - етнічний чеченець - побив бійця ЗСУ, який проходив реабілітацію.