Військова відповідь. НАТО пропонує укріпити східні рубежі Альянсу, задіявши трьохсоттисячний контингент. І проводить навчання, мета яких - сигнал росії про готовність відбити будь-яку атаку. Ну а Штати тим часом відновили розвідувальні польоти над Чорним морем. Про все це детальніше із Вашингтона - наш спецкор Дмитро Анопченко.

Це вже серйозно. У НАТО пропонують перекинути на східні кордони росії до 300-т тисяч військових із країн Альянсу. І головна мета цього - унеможливити розширення війни за межі України, про вірогідність чого досить серйозно говорять західні військові аналітики.

Так, план - складний і масштабний. Від членів Альянсу така передислокація вимагатиме і витрат, і координації. Треба надати військових, табори і полігони для тренувань; величезну кількість зброї, спорядження та боєприпасів… Є і ідея, як сформувати трьохсоттисячний контингент, але тут ідея в тому, що в разі різкого загострення ситуації перший ешелон (100 тисяч солдатів) мають бути готові до передислокації за 10 днів. І це військові з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії та Литви.

Другий ешелон військ має бути готовий до розгортання десь за місяць. Це зокрема, Бундесвер. Третій - це стратегічний резерв. Військові пояснюють - потрібен затверджений всіма покроковий план. Бо так - у статуті НАТО прописані "колективна безпека" і обіцянка "захищати один одного"; але якщо щось станеться - наприклад, у Польщі чи країнах Балтії - немає ані чіткого сценарію дій, ані готового контингенту. Зараз це все планують створити - і це більш ніж прозорий сигнал росії.

Ще одним таким сигналом москві - про готовність відбити атаку - стали спільні навчання НАТО в Норвегії, Joint Viking. Про це свідчить сам сценарій.

Цього року моделювали - що б сталося, якби Норвегію атакувала росія. І тут союзники і відпрацьовували взаємодію - і водночас демонстрували кремлю, що вони здатні швидко завдати удару у відповідь. Більше того - у цих навчаннях брали участь не всі члени Альянсу - а не лише "вісімка". Німеччина, США, Канада, Фінляндія, Франція, Данія, Нідерланди та Швеція, які всі разом надали близько 20-ти тисяч військових.

Ну і от військові джерела дали зрозуміти, що ця група може діяти, не чекаючи одностайності в НАТО. Що ще цікаво - у повідомленні за підсумками навчань йдеться, що відпрацьовувався сценарій… аналогічний подіям у Криму 2014 року. А чисельність військ, які здійснюють умовне вторгнення та їхні можливості практично точно відповідають реальному потенціалу російських сил у цьому регіоні.

Теж, погодьтеся, натяк більш ніж прозорий. Ще одні навчання відбулися вже із використанням американського стратегічного бомбардувальника, який здатен нести ядерну зброю. Сталося це вже у межах спільного тренінгу

Freedom Shield - який американці і корейці (я, звісно ж, маю на увазі Південну Корею) провели у повітряному просторі півострова. У фінальний день якого підняли в небо і бомбардувальника B-1B, і американські F-16, і винищувачі F-35A з технологією "стелс", які має Корея… Це відповідь на дії союзника Москви, КНДР. І так само, як і у Європі - сигнал, що Штати готові до стримування.

Ну і ще важливо відзначити. США відновили польоти безпілотників над Чорним морем - передає агентство Ройтерс.

Global Hawk здійснив такий політ 17 березня - уперше після інциденту з MQ-9, який був пошкоджений внаслідок дій росії. Москва явно очікувала якими будуть дії Пентагону. Щодо цього ми почули від речника американського військового відомства, Пета Райдера, що - процитую - "Не говоритиму про конкретні місію, маршрути, графіки операцій. Але ми продовжимо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі; де дозволяє міжнародне право, і це включає регіон Чорного моря".

Ну і ось зараз - і це теж показово, бо маршрути і вильоти Глобал хок за правилами ніколи не розголошуються - американська адміністрація через пресу спеціально організувала "злив"інформації. Що загроза кремля не спрацювала, що маршрути не змінено, і що польоти здійснюються так само, як і раніше. А для України, маю пояснити, це безцінно, адже основна інформація про розташування російських військ та артилерії надходить не з супутників, як прийнято вважати, а саме із безпілотників.