У квартирі в Кривому Розі вибухнув газ

Зранку 3 квітня у п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі стався вибух газу. Це призвело до пожежі, постраждали 10 людей. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

3-го квітня о 06:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух газу в п’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Героїв полку "Азов" Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

На місці події рятувальники надзвичайники встановили, що у трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв.м. Пожежу загасили о 08:12.

Внаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждало 10 осіб, у тому числі 1 дитина. У 7 осіб ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовились.

Госпіталізовані 3 травмованих: чоловік, 1956 року народження, який отримав опіки тіла та 2 жінки, 1969 та 1932 років народження, які отримали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає.

Остаточні висновки про причини вибуху будуть зроблені слідчими органами. А у міській раді створили спеціальну комісію, яка має обстежити не лише пошкоджену квартиру, а й увесь будинок.