Фото: у поліції назвали кількість дітей, які загинули під час окупації Київської області

У Київській області під час окупації внаслідок агресії російських солдатів загинуло 38 дітей.

Про це повідомляє начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років", - заявив Нєбитов.

Він також додав, що на сьогоднішній день зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них - з однієї родини.