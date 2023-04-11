У поліції розповіли, скільки дітей загинуло під час окупації Київської області [ Редагувати ]
У Київській області під час окупації внаслідок агресії російських солдатів загинуло 38 дітей.
Про це повідомляє начальник головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років", - заявив Нєбитов.
Він також додав, що на сьогоднішній день зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них - з однієї родини.
по темі
Сьогодні, 5 квітня, до України вдалось повернути ще одну дитину, яку військові рф незаконно вивезли до росії з окупованої території Херсонської області
З початку повномаштабного вторгнення військові російської армії вивозять українських дітей в росію та підконтрольні їм території
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець дав практичні рекомендації, як діяти українцям, чиїх дітей було незаконно вивезено за межі України
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни, намагаючись окупувати Бахмут, використовують свої найпрофесійніші підрозділи
Жителів Бориспільського району, Київської області, попередили про роботу піротехнічних служб