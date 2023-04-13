Ця жовта стрічка у багатьох випадках сильніша за автомат Калашнікова.

У Брюсселі перед Європарламентом відкрилась виставка, присвячена руху опору українців в окупації - "Жовта стрічка". Які історії розповідає експозиція і хто із західної публіки нею зацікавився - Олена Абрамович побувала і розкаже докладніше.

Площа перед Європарламентом. Тут, поряд із входом в Український хаб громадянського суспільства зібралися десятки працівників євроінституцій, дипломатичних відомств та українських активістів - на відкриття виставки про рух опору в окупації - "Жовта стрічка".

Всеволод Ченцов, голова представництва України в ЄС:

Чому це так важливо сьогодні, бо днями ми стали свідками чергового брутального воєнного злочину росіян - страти українського військовополоненого. Це ще одне нагадування про те, що це зло має бути покаране, і що йому потрібно протистояти. Рух "Жовта стрічка" - один із прикладів такого спротиву.

Як діють українські активісти в окупації - відвідувачам виставки розказує волонтерка Юлія. Тут і привезений з Херсона паркан, який стояв поряд з магазином, де скуповувались окупанти. Й анонімні історії 6 активістів: вчительки з Криму, спортсмена з півдня України, автомеханіка та бухгалтера тощо.

Юлія Весельська, волонтерка ГО "Promote Ukraine":

Тут ви можете прочитати лист одного із засновників "Жовтої стрічки". Звісно, всі імена зашифровані, навіть ініціали - це теж не оригінальні ініціали, ми дбаємо про безпеку активістів.

На іншій стіні - ініціали та міста тих, хто за "Жовту стрічку" розплатився свободою.

Тих, хто швидше за все перебуває зараз арештованим в окупованих територіях.

Дозволяє виставка і підглянути, як саме працює рух супротиву.

Ось тут під вічком написано: подивіться всередину для того, щоб побачити як вночі в Криму на паркані малюють напис "Крим - це Україна".

В іншому вічку - на адмінбудівлю з прапором фр проєктують напис ЗСУ. Ця сміливість і багатство на вигадки українців в окупації - те, що зворушує іноземців чи не найбільше.

Софія, жителька Брюсселя:

Пісочний годинник, синьо-жовтий, на який перетворюють літеру Z, це дуже сильно, для мене це символізує креативність та силу, яку українці демонструють знову і знову.

Енджі, співробітниця посольства Швейцарії в Бельгії:

Коли тобі розказують, що за цим усім стоїть, коли знайомишся зі свідченнями учасників руху опору, це дуже зворушливо - справді до сліз.

Тримати увагу навколо України завдяки й таким історіям - надзвичайно важливо, наполіг литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічус, який брав участь у відкритті виставки. Каже, часто увага фокусується навколо військових, заслуги яких безумовно важливі. Та історії про людей, що чинять опір в окупації, руйнують наративи москви про спокій на захоплених територіях.

Пятрас Ауштрявічус, литовський євродепутат:

Ця жовта стрічка у багатьох випадках сильніша за автомат Калашнікова. Бо вона приносить страх, невпевненість та відчай російським окупантам. Це знак майбутньої свободи. І росіяни розуміють це.

Завершується експозиція фотографіями з частинками сердець - сині у вільній Україні, жовті - на тимчасово окупованих територіях.

Юлія Весельська, волонтерка ГО "Promote Ukraine":