Парламент виконує усі вимоги, які ставляться з боку ЄС. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Вчора справді відбулась історична подія в стінах парламенту України і Європейського парламенту, коли два парламента на рівні керівництва парламентів і керівників комітетів зібрались для того, щоб познайомити керівництво комітетів один з одним, намалювати план діяльності та визначити ті перспективи, які можуть бути в діяльності наших парламентів. Дуже приємно, коли мова йшла про виконання українським парламентом тих вимог, які ставляться з боку ЄС до України, то голова Європейського парламенту сказала, що сподівається, що до кінця цього року почнуться перемовини щодо повноцінного членства України в ЄС. Оцінка їхня була одностайною та високою", - сказав Стефанчук.

Він додав: "Зараз перед Україною постало 7 вимог, 6 з яких - це домашня робота парламенту. 13 грудня минулого року парламент виконав усі ці вимоги і зараз ми очікуємо на оцінку нашої праці. Якщо будуть зауваження якісь, ми готові їх виправити в межах парламенту для того, щоб це було зараховане для України. Після початку перемовин буде відкрито 35 напрямків по яких ми маємо провести своє законодавство до вимог європейського. Ми вже почали напрацьовувати усі ці речі. Ми отримали повну підтримку в експертизі цих законопроектів, в необхідності перекладів усіх актів, які будуть вимагатись Україною і синхронізації усіх інших речей".