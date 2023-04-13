Ціни на масло, молоко, сир кисломолочний, сметану та яйця - дійсно зросли до 20 % за рік.

Сьогодні чистий четвер - день весняного очищення. Це перший з трьох днів на Страсному тижні, які в християнстві називають "Велике тридення". І вже у неділю святкуватимемо Великдень.

З яким кошиком українці цьогоріч підуть до храмів? Які продукти мають бути в ньому обов'язково? І головне, у скільки вони обійдуться цьогоріч? Що здорожчало і наскільки? Рахувала Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Сьогодні збиратимемо Великодній кошик на одному зі столичних ринків. Подивимось чи дійсно його вартість цьогоріч б'є всі рекорди. І робитиму рейд цін я не сама, разом зі мною Марина Соботюк.

Марина, дослідниця традицій української культури:

Я заздалегідь купую продукти окремо на Паску й окремо кладу до Великоднього кошика запечене м'яско, хрін з буряком. Кладу також паску сирну. Тому я вже для себе зрівняла порівняно з минулим роком - ціни зросли, але не так, щоб вони аж мене шокували.

Ціни на масло, молоко, сир кисломолочний, сметану та яйця - дійсно зросли до 20 % за рік. І ці продукти обов'язкові в традиційному Великодньому кошику.

Марина Соботюк, дослідниця традицій української культури:

Кисломолочний сир зараз у дівчат десь 160-170 грн. Дивлячись, як у кого. Минулого року десь 150 було, тобто бачимо зріст невеликий. Маселко - 370 грн за кіло, а минулого року я пам'ятаю було десь 250-270 грн. Ну і яйця зараз дуже сильно зросли.

Ми взяли 15 домашніх яєць, кіло кисломолочного сиру, пів кілограма масла і сметани. Заплатили 550 грн! І це лише молочка. Тепер ідемо по домашню ковбасу і буженину - вони теж мають бути на святковому столі.

За кільце домашньої ковбаски ми віддали 180 грн - кіло 350. В ту ж саму ціну буженина. Все разом нам обійшлося у 390 грн. Якщо порівняти з минулим роком вартість цих продуктів зросла від 10 до 30%. Але є спосіб зекономити - купити свіже м'ясо і приготувати самому.

- В яку ціну м'ясо перед Великоднем? - 200-220 грн. Є ще дуже гарне сало, генеральське. Воно 400 грн, а таке 180. - А чому таке дороге? - Воно навіть ще дорожче, бо його зовсім мало, всього десь 2.5 кг в туші.

Тож в середньому ціна кілограма сала -160-180 грн. І це при тому, що продавці кажуть: перед святом воно подешевшало, бо не таке популярне до Великодня. Щодо самого м'яса - напередодні свят - воно підскочило в ціні в середньому на 40-50 гривень.

Марина, дослідниця традицій української культури:

Я завжди беру стегно - кілограм, якщо взяти - ось 200 грн. Запікаю його в тісті, гарно нашпиговую його часничком, цибулькою, можна перчиком, іншими спеціями, лавровим листочком і виходить 200 грн собівартість, а так якщо ти купиш в магазині це уже 400-450 грн за кілограм.

І прикраса будь-якого Великоднього кошика - Паска. Ціна готових маленьких - 80 грн, на півкіло - 160, кіло 220.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Паска коштувала десь 120-125 грн до 130 грн в залежності від того, що туди класти. Цього року паска коштує 170-180 грн за кілограм паски. Паска виросла десь в межах 24 %.

А ще додайте у кошик баночку хрону - 45 грн.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось такий гарний великодній кошик у нас вийшов. Але коштує він недешево - 1200 грн. І це майже на чверть дорожче ніж минулого року, коли за такий самий кошик ми б віддали - 970 грн.

Кошик зібрали - тепер гайда випікати паску. Одразу й перевіримо чи дешевшою вона вийде за покупну?

Олена Логінова, кореспондентка:

А тепер з Мариною будемо готувати традиційну українську Паску за сімейним рецептом. Марино, що це за такий ексклюзивний сімейний рецепт?

Марина, дослідниця традицій української культури:

Це, як у кожної сім'ї, як і з борщем, знаєш, ексклюзивна паска, борщ. Це те, чого навчила мене готувати моя бабуся. На столі у нас дріжджі, масло, яйця, цукор, сметанка, молочко. І в принципі все, ось родзинки для того, щоб смачніше було. Можна додати цедру апельсина.

Спершу готуємо опару, щоб пробудити дріжджі. Міксуємо сухі й ферментовані, заливаємо півлітра підігрітого молока. Розминаємо, додаємо цукор і борошно.

Нашу опару накриваємо і відставляємо на 20 хв в тепле місце.

Марина, дослідниця традицій української культури:

Особливим було це, коли господиня в гарному настрої зранку. Завжди паску - це священний хліб в середу, четвер або в суботу випікали. Але не в страсну п'ятницю. В страсну п'ятницю люди йшли до церкви.

Пройшло 15 хвилин наша опара готова. Будемо замішувати тісто. Додаємо до опари яйця, цукор, розтоплене масло, жирну сметану, і потім потроху просіяного борошна. Добре вимішуємо тісто 20-25 хв.

Марина, дослідниця традицій української культури:

Паску ніколи не викидали, засушували. І якщо людина хворіла її давали хворому. І вважалося, що це допомагало одужувати.

На приготування домашньої паски може піти до 5 годин. Чекати довго - тож показуємо вам готовий результат.

Ось така краса у нас вийшла, готова паска. Ти глянь прямо під твою блузу з калиною.

Марина прикрашає паску патріотичною стрічкою. І кладе до кошика.

Скільки буде коштувати така паска? - У мене буде коштувати 2 паски - це кілограм - 100 грн. - В принципі це виходить дешевше удвічі, тому що паска, яку ми дивилися, готова на кілограм коштує 220.

Марина каже: вийшло значно дешевше, бо без націнок. Тут лише собівартість продуктів.

Марина, дослідниця традицій української культури:

Я зокрема хочу сказати, щоб були сили у наших військових захищати нас і перемогти. І ми відправимо на Схід їм цю пасочку для того, щоб вони набралися сил. І вона була їхнім оберегом.