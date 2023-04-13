Великодній кошик: які продукти здорожчали та наскільки [ Редагувати ]
Сьогодні чистий четвер - день весняного очищення. Це перший з трьох днів на Страсному тижні, які в християнстві називають "Велике тридення". І вже у неділю святкуватимемо Великдень.
З яким кошиком українці цьогоріч підуть до храмів? Які продукти мають бути в ньому обов'язково? І головне, у скільки вони обійдуться цьогоріч? Що здорожчало і наскільки? Рахувала Олена Логінова.
Олена Логінова, кореспондентка:
Сьогодні збиратимемо Великодній кошик на одному зі столичних ринків. Подивимось чи дійсно його вартість цьогоріч б'є всі рекорди. І робитиму рейд цін я не сама, разом зі мною Марина Соботюк.
Марина, дослідниця традицій української культури:
Я заздалегідь купую продукти окремо на Паску й окремо кладу до Великоднього кошика запечене м'яско, хрін з буряком. Кладу також паску сирну. Тому я вже для себе зрівняла порівняно з минулим роком - ціни зросли, але не так, щоб вони аж мене шокували.
Ціни на масло, молоко, сир кисломолочний, сметану та яйця - дійсно зросли до 20 % за рік. І ці продукти обов'язкові в традиційному Великодньому кошику.
Марина Соботюк, дослідниця традицій української культури:
Кисломолочний сир зараз у дівчат десь 160-170 грн. Дивлячись, як у кого. Минулого року десь 150 було, тобто бачимо зріст невеликий. Маселко - 370 грн за кіло, а минулого року я пам'ятаю було десь 250-270 грн. Ну і яйця зараз дуже сильно зросли.
Ми взяли 15 домашніх яєць, кіло кисломолочного сиру, пів кілограма масла і сметани. Заплатили 550 грн! І це лише молочка. Тепер ідемо по домашню ковбасу і буженину - вони теж мають бути на святковому столі.
За кільце домашньої ковбаски ми віддали 180 грн - кіло 350. В ту ж саму ціну буженина. Все разом нам обійшлося у 390 грн. Якщо порівняти з минулим роком вартість цих продуктів зросла від 10 до 30%. Але є спосіб зекономити - купити свіже м'ясо і приготувати самому.
- В яку ціну м'ясо перед Великоднем? - 200-220 грн. Є ще дуже гарне сало, генеральське. Воно 400 грн, а таке 180. - А чому таке дороге? - Воно навіть ще дорожче, бо його зовсім мало, всього десь 2.5 кг в туші.
Тож в середньому ціна кілограма сала -160-180 грн. І це при тому, що продавці кажуть: перед святом воно подешевшало, бо не таке популярне до Великодня. Щодо самого м'яса - напередодні свят - воно підскочило в ціні в середньому на 40-50 гривень.
Марина, дослідниця традицій української культури:
Я завжди беру стегно - кілограм, якщо взяти - ось 200 грн. Запікаю його в тісті, гарно нашпиговую його часничком, цибулькою, можна перчиком, іншими спеціями, лавровим листочком і виходить 200 грн собівартість, а так якщо ти купиш в магазині це уже 400-450 грн за кілограм.
І прикраса будь-якого Великоднього кошика - Паска. Ціна готових маленьких - 80 грн, на півкіло - 160, кіло 220.
Олег Пендзин, економічний експерт:
Паска коштувала десь 120-125 грн до 130 грн в залежності від того, що туди класти. Цього року паска коштує 170-180 грн за кілограм паски. Паска виросла десь в межах 24 %.
А ще додайте у кошик баночку хрону - 45 грн.
Олена Логінова, кореспондентка:
Ось такий гарний великодній кошик у нас вийшов. Але коштує він недешево - 1200 грн. І це майже на чверть дорожче ніж минулого року, коли за такий самий кошик ми б віддали - 970 грн.
Кошик зібрали - тепер гайда випікати паску. Одразу й перевіримо чи дешевшою вона вийде за покупну?
Олена Логінова, кореспондентка:
А тепер з Мариною будемо готувати традиційну українську Паску за сімейним рецептом. Марино, що це за такий ексклюзивний сімейний рецепт?
Марина, дослідниця традицій української культури:
Це, як у кожної сім'ї, як і з борщем, знаєш, ексклюзивна паска, борщ. Це те, чого навчила мене готувати моя бабуся. На столі у нас дріжджі, масло, яйця, цукор, сметанка, молочко. І в принципі все, ось родзинки для того, щоб смачніше було. Можна додати цедру апельсина.
Спершу готуємо опару, щоб пробудити дріжджі. Міксуємо сухі й ферментовані, заливаємо півлітра підігрітого молока. Розминаємо, додаємо цукор і борошно.
Нашу опару накриваємо і відставляємо на 20 хв в тепле місце.
Марина, дослідниця традицій української культури:
Особливим було це, коли господиня в гарному настрої зранку. Завжди паску - це священний хліб в середу, четвер або в суботу випікали. Але не в страсну п'ятницю. В страсну п'ятницю люди йшли до церкви.
Пройшло 15 хвилин наша опара готова. Будемо замішувати тісто. Додаємо до опари яйця, цукор, розтоплене масло, жирну сметану, і потім потроху просіяного борошна. Добре вимішуємо тісто 20-25 хв.
Марина, дослідниця традицій української культури:
Паску ніколи не викидали, засушували. І якщо людина хворіла її давали хворому. І вважалося, що це допомагало одужувати.
На приготування домашньої паски може піти до 5 годин. Чекати довго - тож показуємо вам готовий результат.
Ось така краса у нас вийшла, готова паска. Ти глянь прямо під твою блузу з калиною.
Марина прикрашає паску патріотичною стрічкою. І кладе до кошика.
Скільки буде коштувати така паска? - У мене буде коштувати 2 паски - це кілограм - 100 грн. - В принципі це виходить дешевше удвічі, тому що паска, яку ми дивилися, готова на кілограм коштує 220.
Марина каже: вийшло значно дешевше, бо без націнок. Тут лише собівартість продуктів.
Марина, дослідниця традицій української культури:
Я зокрема хочу сказати, щоб були сили у наших військових захищати нас і перемогти. І ми відправимо на Схід їм цю пасочку для того, щоб вони набралися сил. І вона була їхнім оберегом.
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