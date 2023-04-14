Найзапекліші бої тривають за два міста - Генштаб [ Редагувати ]
Російськими окупантами продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби 13 квітня було відбито 49 атак противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби російська армія завдала 19 авіаційних ударів та здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є постраждалі серед цивільного населення.
- На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. З артилерії обстріляли населені пункти Луганської та Донецької областей.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, тривають важкі бої за Бахмут. Також росіяни атакували в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мали. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донецької області.
- На Авдіївському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного та з артилерії обстріляли населені пункти Донеччини.
- На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. Також ворог обстрілює населені пункти.
- На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив, обстрілював населені пункти.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються та б'ють по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення.
росія продовжує нав'язувати українцям на окупованих територіях свої паспорти - у Каховському районі Херсонської області окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти.
Також окупанти активізували видачу своїх паспортів в окупованих районах Донецької області: відділи міграційної служби рф працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу.
Українська авіація завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.
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