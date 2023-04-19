У боях з окупантами загинув учасник рок-гурту SilverTown Андрій Касенюк. Про це повідомили на сторінці колективу у соцмережах.

Друзі та підписники! Ось так починався наш останній пост коли ми збирали гроші на Starlink для Андрія. Завдяки цьому старлінку і Вам, Андрій увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо.

Учасники SilverTown пообіцяли викласти на Youtube кліп, який відзняли ще в вересні 2021 року. 24 лютого 2022 року його повинна була розглянути редакція М1/ М2 на предмет ротації.

Але не судилося... Недосусіди з недокраїни активно почали руйнувати всім нам плани та життя. Ми казали Андрію: "це не на часі, от після війни перед релізом альбому буде саме воно!". Тепер час для нас розділився на до 17 квітня 2023 і після.

Альбом, який готував колектив, наразі готовий на 60% (6 треків з 10).

Його ми також доробимо і випустимо. Андрій цього дуже і дуже прагнув. Майже усі треки були написані та заранжеровані ним. Щодо подальшої діяльності нашого гурту, поки сказати важко. Час покаже. Зараз немає сенсу робити якісь прогнози.

Восени 2022 року Андрій Касенюк отримав поранення під час боїв у Луганській області. Після місяця в госпіталі він знову повернувся на фронт.

Рок-гурт SilverTown заснували у 2012 році у місті Кам’янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області. До складу SilverTown увійшли учасники гуртів Minerva, Klinit та Fakultet. У 2020 році гурт випустив дебютний міні-альбом.

Андрій Касенюк