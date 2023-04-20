У Запорізькій області ворожий танк убив родину (фото) [ Редагувати ]
У Малій Токмачці Запорізької області внаслідок обстрілу з боку російських військ загинула родина з двох осіб. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Російський снаряд забрав життя родини у Малій Токмачці: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.
Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом загибелі двох мирних жителів.
За даними слідства, 20 квітня о 14:00 військовослужбовці країни-агресора здійснили обстріл цивільної інфраструктури села Мала Токмачка Пологівського району. Внаслідок влучання на територію подвір’я приватного житлового будинку загинули дві людини.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дах, прибудинкова територія, повилітали вікна. За попередньою інформацією, ворог обстріляв село зі своїх позицій з танку.
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