На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону вручили повістку чоловіку, який намагався залишити Україну в жіночому одязі. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під час перевірки документів та підстав для проїзду транзитної ділянки автомобільної дороги "Одеса-Рені", прикордонники запримітили особу, яка в темний час доби була в сонцезахисних окулярах та хустці. Перевіривши в неї документи, виявилось що т. з. "пасажирка" зовсім не жінка, а чоловік, який побоюючись призову, вдався до перевтілення.

35-річний українець пояснив, що до початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном на заробітках. Однак, на Великдень вирішив приїхати додому в Одесу, сподіваючись, що зможе безперешкодно повернутися за кордон нашвидкуруч "змінивши стать".

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Представники територіального центру комплектування виписали йому повістку.