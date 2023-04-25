Їх будинок повністю зруйнували окупанти. Натомість - залишили на городі трофей для родини - російський танк. Тепер той і стоїть так вже більше року. Сім'я продала деякі деталі з броньовика й перехувала гроші ЗСУ.

А тепер їм українські художники допомагають відбудувати зруйнований дім. Як? І скільки вже грошей назбирали? Олена Логінова з деталями далі.

Ми проїжджаємо Велику Димерку на Київщині. Тут нас чекає в гості багатодітна родина Семиногів. А поки ми ще в дорозі, бачимо "спадок", який залишили по собі окупанти - розбиті вщент будинки навкруги. І ось ми вже на місці - груда каміння і маленька іграшка - як нагадування про пережите. Більше року як родина Семиногів без даху над головою ...

- Доброго дня! Зустрічайте гостей. - Привіт, привіт. - Юлія, ми якраз бачимо у вас іде будівництво. – Да. - Розказуйте, як ви? Рік пройшов після деокупації, складно, знаємо, що від будинку не залишилось нічого. За цей рік, що змінилося, що зараз робите? - В минулому році ми розібрали завали, зробили фундамент, а в цьому році нам виділив благодійний фонд "Орден свободи" дали нам газоблок на півбудинку і ми почали потихеньку зводить стіни.

Йдемо дивитися як кипить робота - нас веде найменший в родині - Артемко... Всього в родині троє дітей.

Сім'я радіє, що вже почалося будівництво. Газоблок, з якого зараз зводять перший поверх, родині привезла одна з благодійних організацій. Але матеріалу вистачить лише на півбудинку!

- Чи вистачає зараз грошей добудувати будинок? - Ні...ні, звичайно ні. Ну у нас були свої трошки заощадження, бо ми займалися зеленню. Ну це нам хватило, щоб купить арматуру і клей оце ж ми помалу кладемо. А там далі буде видно. Може ж на цьому аукціоні шось нам зберуть, щоб можна було кришу і далі продовжувать роботу.

Юлія Семиног, багатодітна мати:

- Вобще ніхто нічо не говорить, в державі коштів немає, чекають після закінчення війни. Нам дали спочатку 25 тисяч грн, як ми тіки приїхали. Ми за ці кошти купили собі пральну машину. Все, більше нам ніхто нічого не давав.

Зараз всі роботи по будівництву проводить знайомий сім'ї - Олександр, він й автор нового проєкту майбутньої оселі.

А на цих кадрах – те, у що перетворили будинок Семиногів росіяни у березні минулого року. Суцільні руїни - замість великого двоповерхового будинку на 200 квадратів. Спалена вщент літня кухня, гараж і машина господарів. Окупанти навіть випалили льох!

А ось і він - підбитий російський танк прямо на городі! Він так і стоїть тут з моменту деокупації...Фото саме цього броньовика "підірвало" Інтернет минулого року. До родини навіть приїжджали іноземні ЗМІ. Зараз Артемко ось так бігає - і, каже це вже сімейний експонат...

Артем Семиног, син:

- Ми його не віддамо, це наш трофей.

Російський танк не просто став популярним, а ще й заробив гроші для наших Збройних сил. Ось так діти - Іванка з Артемом розмальовували в українську символіку деталі зняті батьком з танку і потім продали їх на іноземному аукціоні. А всі кошти родина віддала на підтримку ЗСУ. А це на хвилиночку кілька тисяч доларів.

Іванка Семиног, донька:

- І скільки ж вам вдалося виручити коштів? - 10 тисяч доларів. - І все віддали? ... У самих хати немає, а віддали на Збройні сили? - Це зараз важливіше. Якби ми не допомагали ЗСУ, то росіяни були б тута, будинку в мене так чи інакше все одно не було б, і толку з того. Війна закінчиться, будинок можна побудувати.

Юлія показує нам свій город. Сім'я зараз як і до повномасштабної війни вирощує зелень та овочі на продаж. З того й живуть. Вже виорали землю, ще трохи і будуть засівати шпинатом, кінзою, укропом, овочами ...

Юлія Семиног, багатодітна мати:

- Нічого не зімнилося, працювати треба в любий час. Складніше стало, практично всі гроші ідуть на будівництво, з одягу собі майже нічого не купуємо, тіки дітям до школи - все у будівництво.

І поки збирають кошти на новий будинок, вже рік як живуть у своїх знайомих односельчан. Поки ті за кордоном. Та родина дочекатися не може, коли повернеться у власну домівку.

- Я хочу, щоб він був гарний, красивий і щоб його більше ніколи не зруйнували.

Юлія Семиног, багатодітна мати:

- Найбільше ми мрієм всі про Перемогу. Як не буде перемоги, то той будинок ...в іншій країні ми не хочем жить.

Юлія каже, на зведення нового будинку з ремонтом потрібно 4 млн гривень!

Олена Логінова, кореспондентка:

Зібрати кошти на відбудову будинку багатодітній родині Семиногів вирішили українські художники, які принесли свої роботи на благодійну виставку-аукціон.

Всього представлено 24 лоти. Картини різного стилю, є навіть фотороботи. Стартова ціна лота - 50 доларів.

Матвій Вайсберг, художник:

Коли я почув таку історію про танк, про дім, про людей живих і мені здається, що не тільки потребує, в першу чергу ЗСУ, армія... але і людям треба десь жити.

Євген Бєлінський, художник:

Це добра справа, що ми всі консолідуємось, обʼєднуємось, щоб допомогти родині, яка постраждала і кожен робить все, що він може.

Картину із своїм портретом написаним київською художницею віддала на благодійність і народна артистка України Тамара Яценко.

Тамара Яценко, Народна артистка України:

Я теж з робочої сімʼї. Я на городі працювала, батькам допомагала, город саджала і мені якось до душі припало допомогти цій прекрасній сімʼї.

Юлія Литвинець, генеральний директор Національного художнього музею України:

Це насправді важливо, щоб у дітей був будинок і навіть якщо ми не зберемо зразу всі кошти, потрошечку, по гривні ми зберемо разом.

Михайло Кулівник, мистецтвознавець, куратор проєктів аукціонного дому "Дукат":

Художники віддають ці твори безкоштовно, тобто вони нічого не отримують. Всі 100% від проданого лоту буде перераховано на рахунок сімʼї.

Аукціон триватиме до 25 квітня. Придбати лоти можна і в онлайн форматі. Скільки коштів вдасться зібрати, організатори озвучать згодом.