Мінус 690 окупантів за добу. У Генштабі відзвітували про втрати ворога на фронті. Окрім живої сили, наші захисники знищили також 14 арт-систем та 24 безпілотники. Ліквідовувати ворогів точково активно допомагають українські снайпери. І щоб таких професіоналів було більше, на Вінниччині організували курси на базі однієї з військових частин Нацгвардії. Там стрілецькій справі навчають як строковиків, так і мобілізованих. Запевняють - стати снайпером можна навіть за тиждень. Як проходить вишкіл? Розкажемо у наступному матеріалі.

Витримка, уважність і непомітніть - якості, якими має володіти снайпер. Таких стрільців навчають на спеціальних тренувальних базах. Це одна з них. Зараз тут тривають тижневі вишколи для майбутніх снайперів.

Олександр, інструктор:

Наша ціль зборів - відібрати кращих. Багато є критеріїв, багато є завдань, які вони виконують і ми вже по ітогам даних зборів будем робити свої висновки, нашою командою - хто кращий. І хто гідний займати таку посаду, як снайпер.

Для цього необхідно виконати чимало фізичних і тактичних завдань - біг, маскування, спостереження.

Лежиш, записуєш в блокнот, що знайшов, о котрій годині. Так, це дуже тяжко. Тяжко і фізично, і морально. Потрібно думати наперед. Хочеться стати, так сказать, толковим снайпером. Щоб можна було виконувать бойові завдання на сході.

Серед учнів - чимало строковиків, які хочуть опанувати снайпінг професійно. Є тут і контрактники, й мобілізовані - ті, що вперше взяли до рук зброю на початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Призвався 28 лютого, 22-го. Був стрілець. Була можливість стати снайпером.

Новачків тренують досвідчені снайпери Нацгвардії. На цю посаду проходить жорсткий відбір, зазначають військові.

Олександр, інструктор: