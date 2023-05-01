Музичні інструменти для понівечених війною шкіл. Композиторка із Лондона зібрала кілька десятків скрипок, гітар, сопілок та цифрових піаніно для українських дітей. Ірина Гоулд взяла під опіку музичні заклади Київської області, що перебували під окупацію. Більше розкаже Світлана Чернецька.

Це останній день перед від'їздом до України. Волонтерка Ірина поспішає забрати ще кілька музичних інструментів для постраждалих від війни шкіл.

Композитор Мікеле розповів усім своїм друзям про ініціативу Ірини. І чимало з них зголосилися допомогти. Саймон, приміром, жертвує гітару.

7 років тому я купив її для сина, але йому не зайшли уроки, тож гітара припадала пилюкою в моєму гаражі, ану подивимося, як вона звучить

Саймон Конрой, житель Лондона:

Я пригадую, у неділю після вторгнення мій син грав у футбол. Сонце підіймалося на сході, а я дивився на нього і думав, що ось лише за 2 тисячі милі звідси людям на голови падають бомби, і це було таке усвідомлення, що війна дуже близько, і це могло статися з кожним з нас.

Поїдуть до України й два цифрових фортепіано.

Насправді для створення музики не потрібні повнорозмірні клавіші, 32 клавіші - це наче весь оркестр перед тобою, просто під'єднати до комп'ютера і почати писати музику, творити магію.

Друзі пообіцяли Мікеле передати ще гітари, скрипки, струни та навіть ударну установку.

Мій добрий друг Бен зі Швеції пожертвував ось це фантастичне майже нове піаніно "Касіо".

Такий вживаний інструмент коштує близько 150 тисяч гривень.

Саймон Конрой, житель Лондона:

Цей рівень допомоги - зовсім інший, бо ти замість того, щоби дати гроші якійсь благодійній організації й думати, куди ж насправді підуть ці гроші, тут ти бачиш прямий зв'язок між тим, що ти даєш і куди воно піде.

Мікеле Таккі, композитор:

Мене зачепило, коли Іра сказала, що потрібно підтримувати життя музики в Україні. Це так само важливо, як збирати гроші на їжу чи будь-що інше, бо це підтримує дух народу.

Будинок Ірини перетворюється на склад музичних інструментів.

Іще 4 електрогітари приніс музикант Артур. Це інструменти, якими він вже не користується, але усі - в ідеальному стані. Їх відправлять до музичної школи у Бородянці.

Артур Рамазанов-Остапенко, житель Лондона:

Я сподіваюсь, що люди навчаться на них грати, і може з'явитися новий Петро Чернявський, привіт, Петре, друг, гітарист "Океану Ельзи", колишній.

Тут скрипки, сопілки, клавіші, ксилофони, віолончель і навіть діджеріду, це така австралійська трембіта. Усі ці інструменти Ірина розподілить по музичних школах Київського району. Торік вона особисто поїхала звільненими містами, щоби запитати, чим допомогти.

Ірина Гоулд, волонтерка, засновниця українського симфонічного оркестру в Лондоні:

Це настільки такий мінімум, шо ми можемо зробити, тому що, наприклад, школа у Макарові потребує ремонту, там ракета влучила в їхню школу, в них не було криші, їх затопило, всі інструменти, які були всередині - вони розбухли, наприклад, бандури - це дорогий інструмент, це все треба міняти

Зі своєї поїздки батьківщиною Ірина привезла документальний фільм. Показала його під час виступу першого українського симфонічного оркестру в Лондоні. Саме завдяки концертові Ірина знайшла благодійників, а ще зібрала понад 6 тисяч фунтів стерлінгів, це близько 300 тисяч гривень.

Цей інструмент використовується для музикальної терапії. Такі звуки ми чуємо, що вони заспокоюють.

За зібрані гроші Ірина профінансує 3 місяці музичної терапії для дітей у Донецькій області. Подарунки везе також у дитбудинок.

От придбали ми такі дзвіночки для дітей-сиріт. Це не прості дзвіночки, кожен має свій колір, свою цифру і свою ноту. Таким чином, дуже маленька дитинка може вже вивчати ноти - до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до.

Волонтерка зізнається, що не сподівалася на такі щедрі пожертви. І розуміє, що в Україні ще чимало шкіл, яким теж потрібна допомога.

Ірина Гоулд, волонтерка, засновниця українського симфонічного оркестру в Лондоні:

Зараз ми будемо везти одну машину, але взагалі є така мрія, шо в нас будуть такі мініавтобуси з нашим лого, і ми будемо розвозити всі ці інструменти по місцях, які потребують нашої допомоги.

Композиторка готує іще один виступ свого оркестру. Щоби з одно боку знайомити британців з українськими авторами, а з іншого - збирати пожертви для дітей, які переживають страхіття війни.