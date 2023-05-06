У Харкові мати загиблого героя відкрила кав'ярню на честь сина (відео) [ Редагувати ]
Олена Авілова з Харкова відкрила у місті кав'ярню, про яку мріяв її син. Чоловік загинув у боях на Харківщині. І тепер заклад із назвою "Паломник" - саме таким був позивний у бійця - згуртовує і військових, і матерів полеглих героїв. Світлана Шекера - продовжить.
Олена Авілова приходить на алею Героїв до свого сина Андрія на позивний "Паломник". Він разом ще з двома побратимами загинув під час осіннього контрнаступу, визволяючи Балаклію. Йому було - 26.
Олена Авілова, мати загиблого бійця:
Вони вже зайшли до Балаклії. І вони були біля складу боєкомплекту. І мабуть, ті знищували цей склад, і ось пустили якийсь снаряд, що хлопці навіть не почули. А в Андрюші все обличчя було дрібними, дрібними побито осколками. Тобто щось таке розірвалося, що миттєво вони загинули.
Жінка згадує, син у перші ж дні вторгнення пішов добровольцем.
Олена Авілова, мати загиблого бійця:
Не просто пішов, навіть неможливо було ні слова, ні півслова сказати. Я спробувала, я кажу, ну синочок, ну, можливо… у нього білий квиток був. Тобто він за станом здоров'я був непридатний до військової служби. Попри це, 26 лютого він уже був в облраді і ...
На могилу до Андрія обовязково мама приносить каву. Бо її він дуже любив. Працював баристою. І планував відкрити свою кав'ярню.
Олена Авілова, мати загиблого бійця:
Ще при житті Андрій мріяв про таку малесеньку кав'ярню, оскільки йому дуже подобалось каву робити, якісь там візерунки, робити коктейлі. І у мене була така мрія, щось таке маленьке затишне. А коли Андрій загинув, я вирішила, що кав'ярня повинна бути, і назва кав'ярні - це саме Андрія позивний "Паломник".
Пані Олена за фахом адвокат. Тож усі нюанси роботи кав'ярні вивчає по ходу.
Я взагалі ніколи не займалася жодною такою якоюсь діяльністю. Якщо вдома там щось приготувати, так, але якимось чином займатись господарською діяльністю, то ні.
На стіні - світлини загиблих воїнів. Пані Олена створила цілу стіну пам'яті, на якій люди впізнають своїх друзів і рідних.
Олена Авілова, мати загиблого воїна:
Поряд з фото Андрія фото його побратимів, які загинули разом з Андрієм, це "Діп" Віталік Сіньков, ось мій син "Паломник" Андрій Авілов, "Фотік" Мартинюк Владислав і "Малімон" Полчев Ігор. Вони загинули разом, поховані разом. Я розумію, що тут повинні бути їх фото, щоб люди пам'ятали, і коли приходять гості, хтось, можливо, впізнає хлопців, хтось каже слова подяки.
Поруч - поличка з важливими речима з фронту.
Це хлопці попривозили їх трофеї. Це шолом, на якому розписався мій син, розписався його найкращий друг, Юрочка.
Люди залишають тут оплачену каву для військових. А пані Олена - всю виручку витрачає на допомогу побратимам сина.
Олена Авілова, мати загиблого воїна:
Коли хлопці загинули, ми батьками інших зрозуміли, що нам необхідно підтримувати підрозділ, допомагати хлопцям, і ми почали питати: "Що потрібно? Яка є потреба?". І хлопці спочатку: "Ні, ні, нічого не потрібно, все є". А потім сказали, що автівок не вистачає, металевого посуду не вистачає.
З часом кав'ярня перетворилася на місце, де зустрічаються такі, як і Олена, матері полеглих героїв.
І Олена, коли ми познайомилися, зателефонувала нам, сказала, що так і так, я мама "Паломника". Я говорю, так, будемо разом ховати дітей. Олена каже, давайте шукати інших мам, щоби було легше якось спілкуватися. З кимось познайомилися, а з кимось- ні.
Наталія Дорошенко, мати загиблого бійця:
При зустрічі з мамами були змішані почуття. Ми один одного розуміємо. Здебільшого у матерів - це єдині сини були. У мене теж.
Пані Олена каже, все, що робить - це для того, щоб люди пам'ятали про ціну, яку її син, його побратими та інші воїни заплатили за те, що ми можемо жити й ходити на каву. І збирає підписи під петицією про присвоєння Андрію Авілову звання "Героя України" посмертно.
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