Радіти через збиття над Києвом російської аеробалістичної ракети "Кинджал" зарано. Україна потребує більше систем ППО, щоб захиститися від атак рф.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Рано росіяни дізналися про цю успішну роботу. Ми маємо радіти, що маємо таку зброю, але радіти рано, тому що її мало, потрібно набагато більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, захистити об'єкти інфраструктури та атомної енергетики", - зазначив Ігнат.

Він додав, що Україні потрібно більше сучасних засобів протиповітряної оборони, як ППО Patriot, яка збила російський "Кинджал".