Для росії енергетика ніколи не була самим лише бізнесом. Будь-які контракти й перемовини щодо ціни завжди мали й політичну складову. У повітрі завжди "висіла" погроза - "Щось не так? Вимкнемо газ". Це всі розуміли, всі озвучували. І лише зараз, після року цієї війни, москва уперше позбавлена можливості використовувати енергоносії як зброю - сказали мені у Держдепі.

Джефрі Паєтт, заступник Держсекретаря США з питань енергетики:

Зараз зрозуміло, що спроба росії використовувати свої енергетичні ресурси, як зброю проти Європи, проти України та світу зазнала невдачі. Ви ж бачите і різке скорочення споживання російського газу эвропейцями. Ви бачите, як успішно "Велика сімка" запровадила обмеження цін на сиру нафту та нафтопродукти, який вплив це мало на прибутки росії. І ви бачите, як Європа позбавляється залежності від російських енергоносіїв, як відбувається переорієнтація європейської енергетичної економіки на надійних глобальних партнерів, включаючи, зокрема, Сполучені Штати. Тому я вважаю, що цей етап енергетичної війни росії закінчився. Використання Москвою своїх ресурсів, як зброї, за іронією долі, лише прискорило європейські інвестиції Європи у відновлювані джерела енергії. А також допомогло просувати наші спільні цілі.

Всього цього не сталося б без єдності із європейцями, а вони від старих звичок відмовлялися складно. Це вже не секрет: були й побоювання, і спротив. Але у підсумку, переживши цю зиму, Європа майже повністю злізла з російської "енергетичної голки" - каже мій співрозмовник.

Джефрі Паєтт, заступник Держсекретаря США з питань енергетики:

Дуже сильна відданість партнерським домовленостям та відносинам. І між Європою та США, щоб прискорити цей "енергетичний перехід": відійти від енергетики на основі вуглецю до відновлювальної енергетики, куди більш безпечної. Так, між позиціями європейців є різниця. Але мене надзвичайно вражає швидкість, з якою Європа відокремилася від росії - в плані енергетики. Я думаю, у світі це не до кінця розуміють. Подивіться, наприклад, на Німеччину: нуль російської сирої нафти, нуль російського вугілля, різке скорочення закупівель російського газу. І немає жодного наміру повертатися до цієї штучної вразливості.

Джефрі Паєтта багато хто в Україні знає особисто. Як-не-як, чотири роки роботи у Києві, на найвищій дипломатичній посаді - послом США, із 2013 по 2016. Він застав Майдан; саме на Майдані амбасадор дав мені своє прощальне інтерв'ю - перед тим як закінчити каденцію і поїхати послом до Греції. Я пам'ятаю, з якою теплотою Паєтт говорив тоді про Україну і друзів, яких він тут знайшов. Ці відчуття залишаються в нього і зараз.

Джефрі Паєтт, заступник Держсекретаря США з питань енергетики:

Це дуже багато значить для мене. І це велика честь - повернутися зараз в "українську команду", яка працює в уряді США, аби надати підтримку, яка потрібна вам для перемоги у війні з росією. І знаєте - минула зима дала всім нам урок. Найважливіший! Це надзвичайна стійкість і винахідливість українців. Маю визнати, що станом на зараз українська енергомережа пошкоджена приблизно на 40%. І тому нам потрібно працювати разом, щоб забезпечити Україну ресурсами, які потрібні для відновлення цієї потужності. А ще будувати більш екологічну, більш стійку, більш децентралізовану енергетичну мережу, яку ваш уряд зобов'язався створити. І якраз через "Велику сімку" це можна робити. Обсяг руйнувань, які росія завдала українській енергосистемі - надзвичайний. За останніми оцінками Світового банку, це близько 10 мільярдів доларів! Але я також глибоко вражений, що попри все це ви віддані будівництву майбутньої енергетичної системи.

Ще одним пріоритетом для себе на цій посаді Паєтт вважає організувати безпеку українських атомних станцій, що опинилися у зоні бойових дій. Він був свого часу в Чорнобилі, і знає, чим може обернутися будь-який інцидент на тій же Запорізькій станції…

Джефрі Паєтт, заступник Держсекретаря США з питань енергетики: