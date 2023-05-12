З нагоди Міжнародного дня медичної сестри, представники Командування Обʼєднаних Сил ЗС України за дорученням командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва привітали з професійним святом медпрацівників Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Під час урочистостей начальник центру морально-психологічного забезпечення полковник Євгеній Коваленко передав вітальну адресу та подякував медичним сестрам за їхню працю, нагородивши відзнаками.

– Нехай те добро та увага, які ви щоденно приносите маленьким пацієнтам, повертаються до вас сторицею, – йдеться у вітанні. – На ваших плечах завжди велика відповідальність, багато нелегкої й кропіткої праці. Але ваша відданість обраній справі допомагає боротися з труднощами, повертає дітям сили та здоровʼя.