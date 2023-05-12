Командування Обʼєднаних Сил ЗСУ привітало персонал "Охматдиту" з Днем медичної сестри (фото) [ Редагувати ]
З нагоди Міжнародного дня медичної сестри, представники Командування Обʼєднаних Сил ЗС України за дорученням командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва привітали з професійним святом медпрацівників Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
Під час урочистостей начальник центру морально-психологічного забезпечення полковник Євгеній Коваленко передав вітальну адресу та подякував медичним сестрам за їхню працю, нагородивши відзнаками.
– Нехай те добро та увага, які ви щоденно приносите маленьким пацієнтам, повертаються до вас сторицею, – йдеться у вітанні. – На ваших плечах завжди велика відповідальність, багато нелегкої й кропіткої праці. Але ваша відданість обраній справі допомагає боротися з труднощами, повертає дітям сили та здоровʼя.
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