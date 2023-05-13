В Маріуполі пролунав гучний вибух, в місті лунає тривога - Андрющенко [ Редагувати ]
В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух. Наразі в місті лунає повітряна тривога.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Згідно з повідомленням місцевого спротиву, вибух пролунав близько о 08:49.
"Скло ходуном. Сирени завили. Не літак і не з Азовсталі", - пишуть в соцмережі.
Наразі інші подробиці не розкриваються.
Тим часом, як відзначив Андрющенко, російські окупанти посилюють сили ППО в місті. Згідно з його повідомленням, вчора в Маріуполі вперше помітили нові системи ЗРК ТОР-2, які стали доповненням до С-300, БУК й Панцира.
"Судячи за все, операція "Паники нет" триває", - написав радник міського голови.
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